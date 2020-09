Les chasseurs sous-marins nettoient la montagne

Moorea, le 16 septembre 2020 - Des membres de l’AS Tefana Chasse sous-marine ont réalisé une opération de dépollution sur le mont Tearaa, le week-end dernier. Plus de 2 tonnes de déchets ont été collectés, notamment des grosses batteries, des panneaux photovoltaïques et des armatures de fer.



Au début de l’année, l’AS Tefana Chasse sous-marine avait effectué une opération de dépollution du mont Tohiea, en ramassant sur place 460 kilos de déchets (batteries, supports de ferraille etc). C’est cette fois-ci au mont Tearaa à Teavaro que se sont attaqués les pêcheurs sous-marins de Faa'a. Financée par la Direction de l'Environnement (Diren), la mission consistait à retirer à 700 mètres d’altitude une ancienne structure abandonnée sur place, il y a quelques années, par Téléfenua. Après que la première équipe est montée pour préparer le campement et nettoyer le site vendredi dernier, samedi matin tout le matériel nécessaire pour les travaux (meuleuse électrique, groupes électrogènes, débroussailleuses, filets pour le transport des déchets, etc.) a été déposé sur place par hélicoptère. Les travaux de dépollution ont donc débuté aussitôt, avec l’arrivée du reste de l’équipe, pour finir en fin de journée.