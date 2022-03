Les champions de Tu’aro Mā’ohi en course pour le Heiva

Tahiti, le 15 mars 2022 – La sélection des athlètes pour le Heiva Tu’aro Mā’ohi Nui 2022 auront lieu au parc Vairai, le 26 mars prochain.



Spectacle assuré, le samedi 26 mars à Punaauia. En marge du Marathon Va’a de Polynésie La Première, la fédération des sports et jeux traditionnels organise sur une journée, à patrtir de 8h30 le Championnat de Tahiti des Tu’aro Mā’ohi. Cette journée marque le lancement des sélectives pour les archipels afin de préparer et sélectionner les athlètes qui représenteront leur île pour le grand rassemblement « Heiva Tu’aro Mā’ohi Nui 2022 » qui aura lieu en juillet prochain.

Si les athlètes doivent s’inscrire à partir de 7h30, le public pourra assister dès 8h30 aux spectaculaires épreuves du lancer de javelot, du lever de pierre du grimper au cocotier et du décorticage de cocos.

le Mardi 15 Mars 2022 à 19:37