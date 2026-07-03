

Les centres de vacances se réunissent à Moorea

Moorea, le 15 juillet 2026 - Les enfants des centres de vacances et de loisirs (CVL) de Moorea étaient réunis lundi à Afareaitu pour une journée de rencontres et d’activités organisée par l’Union polynésienne pour la jeunesse (UPJ). Près de 500 jeunes ont participé à cette rencontre inter-CVL placée sous le signe du respect, de la bienveillance et de la joie de vivre.



Près de 500 enfants ont participé lundi à la rencontre inter-CVL de Moorea, organisée par l’Union polynésienne pour la jeunesse (UPJ), en partenariat avec la commune de Moorea-Maiao. Le rendez-vous s’est déroulé sur plusieurs sites d’Afareaitu avec les enfants des centres de vacances et de loisirs de l’île.



Cette année, l’UPJ a choisi d’organiser un événement à Moorea pour permettre aux enfants de l’île de participer à ce rassemblement annuel. “Normalement, c’est un grand événement qui rassemble en ville toutes les associations qui organisent des centres de vacances et de loisirs éducatifs. Cette année, on a voulu réfléchir à la participation des enfants de Moorea, car le déplacement vers Tahiti peut parfois être compliqué. Nous avons donc choisi d’organiser cette rencontre directement sur l’île afin de rassembler les associations d’éducation populaire qui accueillent des centres de vacances à Moorea”, explique Patricia Teriiteraaahaumea, présidente de l’UPJ.



Bienveillance, respect et joie de vivre



Les enfants ont été répartis en deux villages : les maternelles ont été accueillis au stade de football de l’IJSPF par l’association Arii Heiva Rau. Les enfants plus âgés et les adolescents ont été regroupés à la salle omnisports d’Afareaitu ainsi qu’au stade de football annexe, sous la responsabilité de l’association Les Petits Princes de Aimeho. Des enfants de l’association Orohena de Mahina, présents en colonie à Moorea, ont également participé à la journée.



Le thème de cette rencontre était la bienveillance, le respect et la joie de vivre. Un choix qui correspond aux valeurs que l’UPJ souhaite transmettre aux jeunes. “Quand on vit ensemble, il y a des règles qu’il faut respecter. Avant tout, il y a la bienveillance, ce sont des valeurs que nous défendons : la bienveillance, le respect et la joie de vivre sur son île dans le respect des autres. Ce thème répond bien sûr à un besoin et fait partie des objectifs que l’UPJ partage avec toutes les associations : réapprendre et apprendre à vivre ensemble”, souligne la présidente.



Au programme : jeux collectifs, badminton, tir à l’arc, Battle Arena avec des flèches en mousse, ainsi que des activités adaptées aux plus petits, avec des toboggans gonflables équipés de piscines, du coloriage, du maquillage et des jeux physiques. Pour Patricia Teriiteraaahaumea, cette journée est aussi l’occasion de valoriser l’engagement des encadrants. “Il faut savoir dire merci aux animateurs qui donnent de leur temps pour venir encadrer. Il y a des bénévoles, mais aussi des jeunes en service civique qui se mobilisent pour contribuer à la réussite de cette journée”, souligne-t-elle.



“Une belle rencontre”



Pour leur part, les enfants ayant participé à cette journée étaient visiblement très satisfaits, comme en témoignent les propos de Tinirau Anania, une adolescente de 14 ans originaire de Raiatea. “La journée d’aujourd’hui m’a beaucoup plu parce que nous avons participé à plusieurs activités. J’ai particulièrement aimé le jeu avec les archers. Nous devions aller chercher des cochons en jouet sans nous faire toucher par les flèches des adversaires. Cela m’a beaucoup fait rire. Pour moi, le respect est important pour éviter les disputes et pour que tout le monde s’entende bien, à l’école comme dans la famille. Je remercie vraiment l’UPJ d’avoir organisé cette belle rencontre aujourd’hui”, s’est-elle réjouie.



Un sentiment partagé par Taerea Tepairu, âgée de 12 ans et originaire de Mahina. “Je suis contente d’avoir rencontré des enfants des autres colonies. J’ai aimé le jeu avec les flèches. J’ai également aimé le jeu du tri des déchets, dans lequel il fallait courir pour récupérer les déchets et les trier dans la bonne poubelle. C’est important d’apprendre à trier pour protéger notre planète. Je remercie les organisateurs de cette journée d’avoir pensé à nous”, a-t-elle réagi.









Rédigé par Toatane Rurua le Mercredi 15 Juillet 2026 à 16:55 | Lu 240 fois



