Les cartes grises bientôt en ligne

Une semaine de migration



La section des véhicules de la DTT dispose de différents fichiers informatiques liés à la vie et à l’historique des véhicules du fenua. La mise en fonction de Utara’a va nécessiter un travail de migration de l’ensemble de ces données en amont. Les équipes techniques de la DTT vont procéder à cette migration du 25 au 31 mai 2021. “Lorsque l’on migre des données, on ne peut pas traiter les nouvelles données qui arrivent. On va donc être dans une phase de fermeture d’une partie de nos services pour pouvoir préparer l’avenir”, précise Lucien Pommiez. Durant ces sept jours, les demandes d’immatriculations, les transferts, les duplicatas de carte grise ou les visites techniques seront irréalisables. Un guichet sera ouvert de 7h30 à 12h pour la délivrance des cartes grises et violettes ou pour l’homologation de casques et systèmes de retenue pour enfants.



Jusqu’à jeudi, il est encore possible de déposer des demandes d’immatriculation de véhicules. Vendredi, les dernières saisies de données sur les fichiers informatiques seront autorisées. Les 25 et 26 mai, la migration des données vers le système d’immatriculation Utara’a sera effectuée. Du 27 au 31 mai, l’application sera mise à jour avant d’être ouverte au public dès le 1er juin. Lucien Pommiez tient a rappelé qu’“il y a un accompagnement fort du SIPF pour former nos équipes. Pendant cette phase de transition et de sécurisation, il risque d’y avoir quelques perturbations. C’est la première brique qui va permettre de préparer les développements futurs”.



Un objectif de modernisation



Pour Lucien Pommiez, la Direction des transports terrestres s’inscrit dans une modernisation, une numérisation forte de l’ensemble de l’administration : “L’accès numérique des services publics à la population fait partie des enjeux forts dans le plan de relance de la Polynésie française. À travers cette première action, la DTT s’engage dans cette voie-là”, indique le directeur de la DTT. Pour aller dans ce sens, le Pays a d’ailleurs investi près de 240 millions de Fcfp pour le développement de Utara’a.



“Aujourd’hui, on parle d’une action autour de la gestion des véhicules, mais toutes les autres activités du service vont être progressivement modernisées : La gestion des conducteurs, les permis de conduire, les examens… mais également les activités de transports terrestres comme les taxis, les transports touristiques et les transports en commun” développe Lucien Pommiez. Dans les années à venir, l’intégration de ces différents services à Utara’a devraient faciliter les échanges et les démarches. De nouvelles interfaces comme le télé-service vont permettre de renforcer encore davantage la numérisation dans les années à venir.