Les candidates de Miss rondes se dévoilent

Quelles sont tes qualités pour être Miss ronde Tahiti ?

"Je suis communicative et généreuse. J'aime être entourée de personnes peu importe leur milieu social. J'aime apprendre de chacun et si je peux à mon tour leur apporter quelque chose, j'en ressens beaucoup de joie".



Quels sont tes loisirs et passions ?

"Le cinéma, les voyages, la coiffure et la cuisine".



Quelle est ta devise ?

"Aller jusqu'au bout".