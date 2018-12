Les candidates au titre de Miss France présentées à Lille

Miss Picardie, pour raison de santé, était excusée.

Après avoir rencontré la maire Martine Aubry (PS) les jeunes femmes ont gagné la célèbre Grand'Place de Lille dans un bus à impériale. Elles ont ensuite été présentées au public du balcon de l'immeuble de La Voix du Nord.

Par un temps maussade, un millier de personnes étaient présentes pour les découvrir, en particulier la candidate de la région Nord/Pas-de-Calais, Annabelle Varane, qui est la soeur du champion du monde de football Raphaël Varane. C'est Camille Cerf, miss France 2015 et originaire du Nord, qui s'est chargée d'effectuer les présentations au micro.

Le public lillois avait les yeux tournés vers Annabelle Varane alors que trois des quatre dernières lauréates sont originaires de la région (Camille Cerf, Iris Mittenaere en 2016 et Maëva Coucke en 2018).

Les jeunes femmes sont ensuite montées dans la Grande roue installée au centre de la Grand'place puis ont déambulé dans le marché de Noël.

Pour la première fois, le jury de la 89e élection Miss France sera exclusivement féminin, après une précédente édition dédiée à la cause des femmes dans les pas du mouvement #MeToo.

Avec pour thème "Les miss font leur show", les prétendantes évolueront dans des tableaux évoquant le cirque, Bollywood et les super héroïnes.

Les cinq finalistes seront désignées à égalité par les téléspectateurs et le jury, présidé cette année par Line Renaud.

Les téléspectateurs auront le dernier mot pour désigner la lauréate et ses deux dauphines, en votant par téléphone et SMS.