Les candidates à Miss Tahiti ont passé leur grand oral

PAPEETE, le 18 juin 2018 - Les dix candidates en lice pour le titre de Miss Tahiti 2018 ont passé hier après-midi, à l’InterContinental Tahiti Resort & Spa, leur grand oral. Une épreuve décisive qui compte pour moitié dans le vote final lors de l’élection qui se tiendra le vendredi 22 juin.



Les dix prétendantes au titre de Miss Tahiti 2018, âgées entre 21 et 25 ans, s’affairent dans le salon Hibiscus de l’hôtel Intercontinental de Faa'a. Elles attendent leur tour pour passer devant le jury de l'élection miss Tahiti 2018. La tension et le stress sont palpables. Chacune gère ses émotions à sa façon. Entre celle qui chante en grattant sur sa guitare, celle qui demande les conseils de Turouru Tumorere et de Vaimiti Teiefitu, celle qui relie ses notes ou encore qui répète sa présentation avec ses chaperons, toutes sont occupées pour ne pas penser au moment tant redouté du grand oral. En coulisse, le stress est palpable, l’émotion se lit sur les visages des candidates qui ont bien conscience de l’importance de leur passage devant le jury. Vaimalama Chaves guitare à la main tente d'oublier son stress, "je pense qu'inconsciemment, je redoute énormément cette épreuve. Je sens mon cœur battre très fort maintenant. Pour évacuer, j'ai apporté ma guitare et je joue et je chante pour essayer de décompresser. On verra bien ce que ça va donner tout à l'heure" , raconte la candidate tremblante.