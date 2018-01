Les campagnes de recrutement du RSMA sont ouvertes

Papeete, le 10 janvier 2017- Le RSMA, régiment du service militaire adapté de Polynésie française, situé à Arue, vient de lancer une campagne de recrutement pour trois formations débutant en mai. Les dossiers d'inscription sont disponibles dès à présent. Ces formations sont pour de nombreux jeunes Polynésiens au parcours chaotique, un véritable tremplin vers le monde professionnel.



"Notre cœur de métier est de recruter des jeunes sans diplôme, ni qualification, qui se trouvent confrontés à des situations familiale, économique et sociale complexes, de leur donner une formation et un cadre structurant" , explique avec enthousiasme l'adjudant-chef Lionel Tournier, chef de la cellule recrutement du RSMA. Passionné par sa mission d'aider les jeunes Polynésiens en difficulté à se former et à s'insérer dans la vie professionnelle, l'adjudant-chef a pour objectif de former 510 volontaires stagiaires pour 2018. Alors pour bien commencer l'année et remplir sa mission, le RSMA vient de lancer dès ce début de janvier, ses premiers recrutements pour des formations de soudeur, magasinier ou aide à la personne. Ces trois formations, qui rassembleront chacune 14 stagiaires, d'une durée de 10 à 12 mois doivent débuter en mai, les dossiers sont disponibles dès maintenant et les sélections vont débuter fin janvier/début février.