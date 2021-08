Les cadres de la police favorables à l'obligation vaccinale

Tahiti, le 27 août 2021 – Le syndicat des Cadres de la sécurité intérieure (SCSI) se dit favorable à l’obligation vaccinale pour les agents de la DSP et de la PAF. Mercredi, le Pays a adopté l’arrêté précisant la liste des professions soumises à cette réglementation de crise.



Le Syndicat des Cadres de la Sécurité intérieure, qui représente les officiers de la Direction de la sécurité publique (DSP) et de la Police de l’air et des frontières (PAF), indique vendredi par communiqué être « sans aucune réserve » pour l’application de l’obligation vaccinale anti-Covid « à l’ensemble des policiers nationaux en Polynésie française au motif qu’ils assurent tous des missions d’accueil et de sécurité ». La profession est en effet à ce titre visée par la règlementation sur l’obligation vaccinale, dont l’arrêté d’application a été publié jeudi.



« Les policiers, chargés quotidiennement du contrôle du respect des règles sanitaires, se doivent d’être exemplaires afin de ne pas prendre le risque d’encombrer plus encore le dispositif de santé en Polynésie française », justifie le syndicat de cadres de la police.