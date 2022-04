Les cadors de la Ligue 1 toujours en rythme

Tahiti, le 10 avril 2022 - Statu quo en tête de la Ligue 1, ce week-end, après la première journée de la phase retour. Le leader, Dragon, a disposé d'Excelsior (5-1) et conserve donc son fauteuil de leader. Derrière le club de Titioro, Vénus garde le rythme après sa victoire face à Tamarii Punaruu (3-0). Le double champion en titre, Pirae, est rentré victorieux de son déplacement à Moorea où les orange ont dominé Temanava (2-0).



Après plus de quatre semaines de trêve et la parenthèse des éliminatoires de la Coupe du monde de football, la Ligue 1 a repris ses droits ce week-end avec la première journée de la phase retour. Une rentrée sur les terrains bien négociée par les cadors du championnat.



Tout d'abord, le leader, Dragon, a logiquement disposé, samedi, d'Excelsior, avant-dernier au classement. Un succès acquis sur le score de 5-1 avec notamment un triplé pour l'ancien attaquant de Pirae, Roonui Tinirauarii, qui a rejoint les rangs du club de Titioro au cours de la dernière période de mutation ouverte pendant le mois de mars. Un nouveau succès, le dixième de la saison, qui permet aux protégés d'Efrain Araneda de conserver leur fauteuil de leader.

Vénus et Pirae toujours en chasse Derrière le leader, Vénus, le dauphin, et Pirae, troisième, ont aussi bien négocié leur retour sur les terrains. Le club de Mahina avait rendez-vous, vendredi, avec Tamarii Punaruu. Dans son 11 de départ, Samuel Garcia avait aligné dix joueurs qui ont pris part aux éliminatoires à la Coupe du monde de football au Qatar. Et l'inévitable Teaonui Tehau a montré la voie en ouvrant le score après le premier quart d'heure de jeu (1-0, 21e). Filou a ensuite fait le break pour Vénus dix minutes avant la pause (2-0, 36e), soit ses 20e et 21e réalisations de la saison, déjà. Kevin Barbe au retour des vestiaires a donné plus de relief à la victoire des bleus de Mahina (3-0, 49e). Une nouvelle victoire qui permet à Vénus de rester à cinq points du leader avec un match en retard.



Pirae de son côté devait négocier, samedi, un délicat déplacement à Moorea pour affronter Temanava. Les rouges et noirs qui restaient, avant la trêve, sur trois victoires. Et après une première mi-temps équilibrée, les orange ont trouvé la faille après la pause, grâce à Yohann Tihoni (1-0, 48e). Pirae s'est ensuite fait peur tout au long de la seconde période avant de finalement faire le break dans le temps additionnel grâce à Sandro Tau (2-0, 90e). Une victoire qui permet à Pirae de conserver sa troisième place.

Central et Tefana restent dans la course au podium Une course au podium à laquelle sont toujours mêlés Central et Tefana. Le club de la capitale, après un premier acte compliqué face à Tiare Tahiti, a fait la différence en seconde période grâce notamment à l'entrée en jeu de Narcisse Xowie, auteur de trois des quatre buts de Central au cours des 45 dernières minutes. Une victoire précieuse pour les hommes de Vatea Terai qui restent à un point de la troisième place occupée par Pirae.



Tefana pour sa part est revenu victorieux de son déplacement à Mataiea. Tout s'est joué au cours de la première demi-heure. Tearii Labaste dès la première minute de jeu a mis les jaunes et verts de Faa'a sur les bons rails (1-0). Le but contre son camp de Terema Mottet a compliqué la tâche de la lanterne rouge du championnat (2-0, 6e), puis dans la foulée Jean-Claude Chang Koei Chang s'est également invité à la fête (3-0, 13e). Et l'exclusion d'Aldo Paariotare, avant la demi-heure de jeu, a définitivement enterré Mataiea.

