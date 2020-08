Les boxeurs ont renfilé les gants

Tahiti, le 3 août 2020 - Le club Tamari'i Tuha'a Pae a organisé samedi à Fautaua la première soirée de boxe post confinement. Après plusieurs mois d'arrêt les amateurs du noble art ont eu droit à 32 combats.



Ils ont pu retrouver les entrainements à la fin du mois de mai. Mais les boxeurs ont dû patienter jusqu'à samedi dernier pour enfin retrouver le ring et la pression des combats, à l'occasion de la soirée de boxe organisée par le club Tamari'i Tuha'a Pae à Fautaua. 64 boxeurs, issus des clubs de Papara, de Pirae, de Taiarapu et de Moorea, s'étaient présentés à la pesée jeudi dernier, et donc 32 combats ont pu être programmés.



Gabriel Dauphin vainqueur



Sur ces 32 confrontations, Gabriel Dauphin (16 ans), champion de Polynésie en titre dans la catégorie des -81 kg, était l'une des principales attractions de la soirée. Ce dernier devait notamment participer en mars dernier aux championnats de France juniors, avant l'annulation de la compétition en raison de la pandémie de coronavirus. Gabriel Dauphin a ainsi pu retrouver les joies du combat face à Doug Grand-Pittman, un boxeur de Moorea, qui affichait quatre kilos de plus sur la balance. Après deux premiers rounds bien maitrisés, Dauphin a eu plus de mal dans la troisième et dernière reprise où il a été acculé dans les cordes par son adversaire. Finalement ses deux premières reprises très convaincantes ont également suffit aux juges qui l'ont désigné vainqueur du combat.



Les dames ont également eu droit à leur retour sur le ring. Huit combats féminins étaient au programme de la soirée. Avec notamment Herehau Dellapina (15 ans), vice-championne de Polynésie dans la catégorie des -60 kg, qui a nettement dominé Tehani Teuira. Bien rapide et précise dans ses enchainements, Dellapina a été logiquement désignée vainqueur du combat par les juges.



Sevrés de combats pendant plusieurs mois, les pugilistes vont enchainer les soirées de boxe au cours des prochaines semaines. Le prochain rendez-vous est d'ores et déjà programmé pour samedi, avec une soirée de boxe proposée par le club de Mahina. Des soirées qui permettront aux clubs de préparer leurs athlètes pour les championnats de Polynésie prévus fin octobre, début novembre.