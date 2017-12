Les bons plans de la Saint Sylvestre

Hotel Tahiti Nui- Le Velvet

Menu diner de la Saint Sylvestre 9900 xpf. Mise en bouche, entrée froide, entrée chaude, plat, dessert.

Le menu enfant mise en bouche/entrée chaude/dessert à 3 900 xpf.

La soirée sera animée par DJKMoon au Choccolatte lounge bar de 22h à 4h.

40 46 38 99.



Manava Suite Resort Tahiti-Vaitohi.

Menu spécial St Sylvestre accompagné d’une animation musicale Lounge par Kelly Kahelain.Aà partir de 22h, DJ Bruno aux platines du Lounge Bar Punavai. 23 500 XPF par personne. +689 40 47 31 50



Intercontinental Tahiti

Te Tiare

Buffet gastronomique du restaurant Te Tiare animé par le « Trio Infernal ». En seconde partie de soirée, la troupe Toahiva fera un spectacle de danse traditionnelle avant un lâcher de ballons. Adulte 31 200 XPF (1/2 bouteille de champagne et ½ bouteille d'eau par personne) Enfant (3-12 ans) 15 600 XPF. 40.86.51.50

Le Lotus Tahiti

Menu gastronomique à partir de 19h accompagné des mélodies de Mataura. Cocktail champagne sur la plage de la piscine suivi d’une magnifique danse du feu. 19h00 Cocktail sur la plage du Lotus avec spectacle de danse du feu. 19h30 Début du dîner gastronomique, animé par Mataura. Adulte : 27 500 francs

Enfant (3 à 12 ans) : 13 750 francs. 40.86.51.50 -



Le Méridien Tahiti

Le Carré

Soirée animée par le chanteur Michel Poroi et le pianiste Hans Parker. Adulte 17 750 CFP mise en bouche, Entrée, Plats, Dessert, avec cocktail au champagne à l'apéritif, une coupe de champagne à minuit et cotillons. Enfant 8 875 CFP avec cocktail sans alcool à l'arrivée (de 4 à 11 ans). à partir de 20h

La Plantation

Buffet de Nouvel An le 31 Décembre à partir de 19h au restaurant La Plantation. Adulte 19 750 CFP avec un cocktail à l'apéritif, une coupe de champagne à minuit et cotillons. Enfant 9 875 CFP avec un cocktail sans alcool (de 4 à 11 ans). Soirée animée par l'orchestre "Belle Epoque Band" puis à 21h00 spectacle du groupe de danse "Tevaitai" et danse du feu. DJ Local Boys mettra ensuite l'ambiance au Bar l'Astrolabe jusqu'à 3h. 40 47 07 34.



Tahiti Pearl Beach

Le Tahiti Pearl Beach Resort propose un buffet de la Saint Sylvestre pour dimanche soir. Spectacle de danses polynésienne et DJ et Grand feu d'artifice. Tarif Adulte 15 900 francs. Tarif enfant 7 950 francs. 40 48 88 05



Royal Tahitien

Buffet "Matahiti Api 2017" à partir de 19h30. Kir Royal et Cotillons offerts. Soirée animée par l'orchestre Tahitien Boys . Tarif dineur 14 000. Non dineurs à partir de 21h00 : 2000 francs avec une boisson offerte. 40 50 40 40



Le Manava Beach Resort & Spa Moorea -Mahanai

19h00 : Cocktail de bienvenue et animation musicale locale sur la plage. 20h00 : Dîner de la Saint Sylvestre- ouverture du buffet au restaurant Mahanai. 21h00 : Spectacle de danse Polynésienne suivi d'une soirée dansante. Adulte : 24 570 XPF TTC par pers. (hors boisson). Enfant : 12 285 XPF TTC pour les enfants de -12 ans 40 55 17 50



Sofitel Moorea Ia Ora beach resort

Magnifique Buffet de la Saint-Sylvestre. Cocktail de bienvenue offert. Grand spectacle de danses tahitiennes avec le groupe Hirinaki. Concert Live Pepena. Soirée dansante avec DJ. Feu d’artifice. Dîneur : 26 500 XPF par adulte ou 13 250 XPF. Enfant (- 12 ans) avec boissons sans alcool incluses : 5000 xpf. Client extérieur non-dineur (à partir de 19h30 uniquement) : 5 000 XPF par personne avec 1 consommation. 40 55 12 25 / 40 55 12 12