Les bienfaits insoupçonnés des poules pondeuses sur les matahiapo !

Papeete, le 21 décembre 2018 - La mairie de Arue a mis en place un programme original pilote intitulé "Tere Farereira'a 2018". Depuis deux mois, six familles issues de quartiers prioritaires avec des personnes âgées ont reçu des poules pondeuses. Responsabilisation, occupation, lien social, nourriture saine, les bienfaits des poules pondeuses sont insoupçonnés.





"Entre Joséhine, Ernestine et Delphine, la plus sympa des trois, c'est Joséphine. Le matin, avec mon fils, on va chercher les œufs. On s'en sert pour faire des crêpes ou juste durs et ils sont très bons" , raconte un sourire aux lèvres, Elmoza Faatoa en parlant de ses trois nouvelles poules.

Elmoza habite à Arue dans une petite maison pas loin de la route principale. La dame d'un certain âge participe avec son fils à l'opération "Tere Farereira'a 2018" qui signifie "aller à la rencontre des familles". Mise en place par le service de l'action sociale de la mairie dans le cadre du contrat de ville, l'opération a vu le jour il y a deux mois. Elmoza a été choisie avec cinq autres familles pour accueillir des poules pondeuses. Cette action s'inscrit dans la continuité des différentes actions sociales menées par la mairie de Arue depuis plusieurs années.