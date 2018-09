Les bibliothèques universitaires ont rouvert avec de nouveaux services

PAPEETE, le 7 septembre 2018 -Pour cette nouvelle rentrée universitaire, la bibliothèque universitaire (BU) fait évoluer ses conditions de prêt. Les lecteurs (tout public) peuvent désormais emprunter jusqu’à 20 documents pendant 14 jours, quel que soit le support (livre, DVD, revue). La durée de prolongation est désormais de 14 jours.Par ailleurs, toute personne qui souhaite s’inscrire pourra recevoir une carte DUO. Cette carte permettant à deux membres d’une même famille (dès 16 ans) de bénéficier des autorisations de prêt au tarif normal de 5 500 Fcfp (sur présentation d'un justificatif de la situation de famille : certificat de mariage, de concubinage ou livret de famille). La carte est valable un an à partir de la date d’inscription.D’autres services sont également disponibles comme l’ensemble des archives audiovisuelles de l’Ina via l’ inaTHEQUE (en consultation sur place pour les personnes inscrites), ainsi que les ressources en ligne de la bibliothèque scientifique numérique polynésienne Ana’ite (en libre accès sur internet).Pour rappel, les bibliothèques de l’université proposent le fonds documentaire le plus significatif de la Polynésie française, avec près de 80 000 documents tous domaines confondus, universitaires mais aussi tout public.À la BU, il existe le fonds détente qui comprend des romans en anglais et français, des romans policiers, de la presse et des livres d’actualité, des bandes dessinées, des guides de voyage et des DVD. Il existe également le fonds polynésien, un fonds patrimonial de 5 000 documents. À la médiathèque de l’Espe se trouve un fonds jeunesse très riche comprenant entre autre des revues pour les enfants, des albums et des romans pour adolescents.Par ailleurs, en plus des fonds, des activités sont proposées, comme par exemple la nuit de la lecture en janvier 2018. Il y a également des expositions, conférences…Les inscriptions sont possibles tout au long de l’année. Parmi les quelques 3 000 lecteurs actifs recensés, 369 sont des personnes extérieures à la communauté universitaire, soit quasiment 12 %.