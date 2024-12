Les beaux sapins de Taiana

Tahiti, le 4 décembre 2024 – Le rush de Noël a commencé pour Taiana Juventin. Dans ses deux sapinières de Mataiea et Toahotu, elle coupe et prépare pour la vente des sapins entretenus avec passion tout au long de l’année. Un savoir-faire familial qui permet de régénérer le stock tous les deux ans, pour des fêtes de fin d’année au naturel.





Sa douce voix et son sourire solaire vous plongent instantanément dans la féérie de Noël. À 43 ans, Taiana Juventin a grandi au milieu des sapins, une passion dont elle a hérité de son père agriculteur et de sa mère horticultrice. “Au départ, mon papa cultivait des ‘aito et des pinus, et petit à petit, en voyageant, il a essayé d’autres variétés, dont l’Araucaria, qui vient de Norfolk (île du Pacifique Sud, NDLR), et qu’on retrouve en Nouvelle-Calédonie, sur l’île des Pins. Les premiers, c’était il y a trente ans”, se souvient-elle.



Depuis une quinzaine d’années, la production a augmenté, passant d’une trentaine d’arbres à plusieurs centaines, réparties entre deux sapinières : l’une en montagne, à Mataiea, l’autre en bord de mer, à Toahotu, du côté de Mitirapa.



Beaux et robustes

Si son parfum n’est pas très prononcé, cette espèce présente bien d’autres atouts. “C’est un sapin hyper robuste et très beau. Il reste vert pendant trois mois, à partir du moment où il est dans l’eau, comme une fleur”, indique Taiana Juventin. Sa croissance nécessite relativement peu d’entretien, en dehors des mauvaises herbes et d’éventuels nuisibles. La première coupe intervient au bout de cinq ans, et il se régénère tous les deux ans grâce à un savoir-faire particulier. “C’est un peu la force de ce sapin-là !” Une fois sec, son bois peut être conservé pour alimenter de futurs barbecues, tandis que ses branches peuvent faire office de paillage.



À l’aube du mois de décembre, Taiana Juventin a commencé à préparer ses sapins, dont la taille tourne autour de 1,95 mètre pour le grand public. “Ça peut aller jusqu’à 8 mètres, à la demande”, précise-t-elle, étant également sollicitée par des hôtels – dont une adresse prestigieuse à Bora Bora –, des écoles et des entreprises. Chaque année, elle ne déroge pas à une autre tradition : offrir un sapin à une association, comme le centre Papa Nui, en 2023, et SOS Village d’enfants de Papara, en 2022.



“La magie de Noël”

Cette année, au vu de la masse de travail à abattre, elle a décidé de mettre les livraisons de côté pour expérimenter plusieurs points de vente.



Face à l’avalanche de sapins artificiels, la maman de deux enfants privilégie depuis longtemps le naturel : “C’est toute la magie de Noël ! Pour moi, avoir un vrai sapin dans une maison, c’est presque suffisant, au-delà des décorations qu’on peut y ajouter. Si ça ne tenait qu’à moi, je ne mettrais que des lumières. C’est un arbre tellement majestueux.”



En parallèle de sa carrière dans l’aéronautique, Taiana Juventin cultive plusieurs activités horticoles, entre les sapins et les fleurs. Après les compositions pour la Toussaint, place aux créations de Noël grâce à ses talents de fleuriste. “Je vais proposer des couronnes et des centres de table. Je fais aussi des fagots de branches pour les personnes qui souhaitent décorer leur maison, ou tout simplement cacher le seau au pied du sapin. On essaie de jeter le moins possible.”



Taiana Juventin espère transmettre la fibre à ses deux fils. “Le plus jeune a déjà la scie à la main, donc on verra en grandissant si les sapins lui plaisent toujours autant !”

Cette année, au vu de la masse de travail à abattre, elle a décidé de mettre les livraisons de côté pour expérimenter plusieurs points de vente. Mon beau sapin sera présent au marché de Taravao, et peut-être au marché de Papeete, ainsi qu’à Punaauia. “C’est la première fois que les sapins seront exposés. L’avantage, c’est que les gens pourront choisir. Il y aura aussi des arbres déclassés, qui sont quand même beaux, à moindre coût pour les familles qui n’ont pas un gros budget, mais qui aiment le naturel”, annonce Taiana Juventin. Les prix moyens s’échelonnent de 1 500 à 8 000 francs.Face à l’avalanche de sapins artificiels, la maman de deux enfants privilégie depuis longtemps le naturel : “C’est toute la magie de Noël ! Pour moi, avoir un vrai sapin dans une maison, c’est presque suffisant, au-delà des décorations qu’on peut y ajouter. Si ça ne tenait qu’à moi, je ne mettrais que des lumières. C’est un arbre tellement majestueux.”En parallèle de sa carrière dans l’aéronautique, Taiana Juventin cultive plusieurs activités horticoles, entre les sapins et les fleurs. Après les compositions pour la Toussaint, place aux créations de Noël grâce à ses talents de fleuriste. “Je vais proposer des couronnes et des centres de table. Je fais aussi des fagots de branches pour les personnes qui souhaitent décorer leur maison, ou tout simplement cacher le seau au pied du sapin. On essaie de jeter le moins possible.”Taiana Juventin espère transmettre la fibre à ses deux fils. “Le plus jeune a déjà la scie à la main, donc on verra en grandissant si les sapins lui plaisent toujours autant !”

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mercredi 4 Décembre 2024 à 16:15 | Lu 443 fois