Les basketteuses tahitiennes joueront pour l'or aux Jeux

Tahiti, le 23 novembre 2023 - La sélection féminine de basket a validé, ce jeudi, son ticket pour la finale après sa victoire face à Samoa sur le score de 56-55. Les Tahitiennes joueront pour la médaille d'or ce vendredi soit face aux îles Cook ou à Fidji.



Il y a quatre ans à Samoa, la sélection masculine avait attiré sur elle toute la lumière en disputant la finale du tournoi de basket-ball aux Jeux du Pacifique. Quatre ans plus tard, Ariimarau Meuel et ses partenaires n'ont pas connu la même réussite. Mais aux îles Salomon, les basketteuses tahitiennes ont pris le relais de leurs homologues masculins. Les joueuses de Georgy Adams ont en effet validé, ce jeudi, leur ticket pour la finale du tournoi en venant à bout de Samoa sur le score de 56-55.



Samoa n'était pas vraiment un bon souvenir pour Océane Lefranc et ses coéquipières. À Apia en 2019, les Samoanes avaient dominé les Polynésiennes en quart de finale. Et aux Salomon, la sélection samoane était, jusqu'à ce rendez-vous avec les Tahitiennes, invaincue dans la compétition. L'entame de match a été à l'avantage de Samoa. Leur défense de zone a beaucoup gêné les représentantes du Fenua qui ont manqué de rythme sur leurs phases offensives. Azaleeah Oloapu, de son côté, causait des misères à la raquette tahitienne et permettait à son équipe de faire la course en tête au score. Heureusement pour la sélection tahitienne, Mahinetea Tavanae et Mathilde Bayle limitaient la casse pour permettre à leur équipe de ne pointer qu'à 7 points au repos (31-24).



Les Tahitiennes accélèrent après la pause et se font peur en fin de match



Il semble qu'à la mi-temps le sélectionneur Georgy Adams ait trouvé les mots justes pour relancer son équipe. Car au retour des vestiaires, Herehau Teissier et ses partenaires ont mis beaucoup plus de rythme pour littéralement asphyxier leurs adversaires. Les sœurs Lefranc, Alizé et Océane, permettaient d'abord aux Tahitiennes de recoller au score. Les basketteuses du Fenua, plus féroces en défense aussi, enchaînaient les interceptions et les paniers faciles en attaque. Et à l'issue du troisième quart-temps, les Polynésiennes avaient complètement inversé la tendance pour prendre cinq points d'avance au moment d'aborder les dix dernières minutes (42-37).



Dans le dernier quart, les Tahitiennes ont continué sur leur lancer. Océane Lefranc et Mahinetea Tavanae portaient l'avance de leur équipe à +12 avec encore cinq minutes à jouer (54-42). Et la fin de match a été difficile pour les joueuses de Georgy Adams, plus brouillonnes dans leur utilisation du ballon et fébriles au rebond. Samoa recollait d'abord à six points avant de revenir à seulement un point des Tahitiennes avec encore 15 secondes à jouer. Elles ont néanmoins tenu le choc pour s'imposer sur la plus petite des marges.



Dans le match pour l'or, les Tahitiennes seront opposées ce vendredi, soit aux îles Cook ou à Fidji. À l'heure où nous mettions sous presse les deux équipes n'avaient pas encore terminé leur match.