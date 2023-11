Les basketteurs mal embarqués aux Salomon

Tahiti, le 19 novembre 2023 - Après une large défaite face à Fidji (70-45), la sélection masculine de basket-ball s'est de nouveau inclinée, ce dimanche à Honiara, face à la Nouvelle-Calédonie sur le score de 53-50. Avec deux revers, les médaillés d'argent aux Samoa sont mal embarqués sur cette édition des Jeux du Pacifique.



Après une entrée en lice complètement ratée face à Fidji et une large défaite sur le score de 70-45, la sélection masculine de basket-ball avait l'occasion de se rattraper ce dimanche, à Honiara. Pour leur deuxième match de poule aux Jeux du Pacifique, Ariimarau Meuel et ses partenaires avaient rendez-vous avec la Nouvelle-Calédonie, également défaite lors de sa première rencontre face à Tonga (82-80). Une partie donc déjà décisive pour les Tahitiens et les Cagous, une défaite étant quasiment synonyme d'élimination de la compétition. Et à l'issue d'une partie marquée par la maladresse au tir des deux équipes, les Calédoniens ont finalement pris le meilleur sur les Polynésiens, battus sur le petit score de 53-50.



Un vilain 14 sur 32 aux lancers francs



Cette affiche face aux rivaux calédoniens ne restera pas dans les annales du basket-ball tahitien. La partie a en effet été marquée par un important déchet au shoot de part et d'autre du terrain. Dans cette bouillie de basket, les Cagous, emmenés par l'expérimenté Rodrigue Tetainanuairi, ont pris le contrôle de la partie pour mener de six points après le premier quart-temps (15-9). Dans le deuxième acte, le remplaçant, Eddy Commings, le Tahitien le plus adroit ce dimanche à Honiara, se chargeait de maintenir la sélection tahitienne à flot. À la mi-temps, les protégés de Temarama Varney pouvaient se réjouir de ne compter que deux points de retard sur les Calédoniens (23-21).



Après la pause, on a cru que l'adresse était revenue côté polynésien. Larry Teriitemataua rentrait en début de deuxième quart-temps les deux premiers tirs à trois points pour la sélection tahitienne. Une adresse qui n'a pas accompagné bien longtemps les médaillés d'argent des Jeux aux Samoa. Ces derniers sont ensuite rapidement retombés dans leurs travers en enchaînant les pertes de balles en attaque. Les Calédoniens assuraient leur lay-up en contre-attaque et heureusement pour les joueurs du fenua, les Cagous ont également manqué d'adresse sur la ligne des lancers francs. À l'issue du troisième quart-temps, la Calédonie ne comptait que six points d'avance sur ses rivaux tahitiens (40-34).



Pour ouvrir l'ultime période, les Cagous ont mis un petit éclat au score. En profitant de la passivité de la défense tahitienne et avec une adresse plus ou moins retrouvée aux lancers francs, les Calédoniens repoussaient Ariimarau Meuel et ses partenaires à dix points (45-35). Malgré un dernier sursaut des Tahitiens dans les cinq dernières minutes, la sélection polynésienne s'est donc inclinée sur le score de 53-50. Et la stat qui a fait mal pour l'équipe de Temarama Varney est certainement celle des lancers francs avec un vilain 14 sur 32, soit à peine 43% de réussite. Et sur l'adresse globale du match, les Tahitiens étaient à un peu plus de 30% de réussite. Des stats au tir bien trop faibles pour espérer un succès ce dimanche. Il faudra littéralement rectifier le tir ce lundi face à Tonga.

Les dames mieux lancées au basket, un sans-faute au volley et les Toa 'Aito attendus ce lundi Si les basketteurs tahitiens n'ont pas été en réussite pour le moment aux îles Salomon, pour les autres sélections des sports collectifs, les victoires ont été au rendez-vous. Toujours au basket, les dames ont signé un succès probant vendredi face à la Papouasie Nouvelle-Guinée, terrassée sur le score de 84-38. Avec 15 et 14 points, Mahinetea Tavanae et Océane Lefranc ont été les grandes artisanes de la victoire polynésienne. Les protégées de Georgy Adams, qui avaient rendez-vous dimanche avec Tonga pour leur deuxième match de poule. À l'heure où nous mettions sous presse, la rencontre n'avait pas encore livré son verdict.



Au volley-ball maintenant. Les sélections masculine et féminine ont fait respecter leur statut de favoris à la médaille d'or. Les dames se sont imposées 3 sets à 1, vendredi, face aux Samoa américaines. Et les messieurs, de leur côté, ont signé déjà deux victoires. La première face à Fidji et la seconde contre Tuvalu.



Au foot, on attend l'entrée en lice des Toa 'Aito. Teaonui Tehau et ses coéquipiers joueront leur premier match à Honiara ce lundi soir face à Fidji. Rappelons par ailleurs que les Vahine 'Ura se sont, elles, inclinées face aux Samoa (3-2) pour leur première rencontre de la compétition.

