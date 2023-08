Les baraques foraines du PK 0 autorisées à ouvrir

Tahiti, le 6 août 2023 - Après une autorisation tardive, les traditionnelles baraques foraines du PK 0 à Teahupo’o ont été inaugurées vendredi dernier en fin de journée, en préambule de la Shiseido Tahiti Pro prévu du 11 au 20 août prochain sur la vague mythique du bout de la route, avec les champions internationaux et trois de nos meilleurs surfeurs locaux.



À l’occasion de la Shiseido Tahiti Pro organisée par la Fédération tahitienne de surf, les forains de Teahupo’o ont ouvert leurs baraques foraines du PK 0 vendredi afin d’accueillir dans un cadre festif le public, les surfeurs et les officiels, avec restauration et distractions diverses. En raison des travaux d’aménagement d’une nouvelle passerelle pour les prochaines compétitions de surf des Jeux olympique de 2024, les forains ont été contraints de revoir à la baisse leur surface d’occupation, mais gardent toujours autant d’enthousiasme, comme l’a précisé Joachim Pavaouau, président du Comité Teahupoo Hava’e Horue lors de son discours d’ouverture. Il a également tenu à remercier la commune de Tai’arapu-Ouest représentée par Roniu Tupana, la mairesse de Teahupo’o, pour avoir autorisé, bien que tardivement, l’installation des baraques foraines du horue en fin de route de Tahiti, au PK 0. Alors que les travaux s’étendent sur près de la moitié de la plage publique de Hava’e, laissant un emplacement pour seulement huit stands et baraques foraines, un parking payant a été aménagé côté montagne pouvant accueillir une cinquantaine de véhicules légers, pour un coût journalier fixé à 500 francs. Face à ce problème de parking, l’ancien président des forains Jacques Pa’ofai a regretté l’interdiction de se garer de part et d’autre de la route, juste avant d’arriver sur le “spot”.



Les baraques resteront ouvertes tous les jours de 10 heures à 22 heures, jusqu’à la fin de la Shiseido Tahiti Pro, le 20 août prochain.