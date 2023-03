Les banques françaises "pas exposées" à la banque américaine en faillite SVB selon la Banque de France

Paris, France | AFP | lundi 13/03/2023 - Les banques françaises "ne sont pas exposées" à la banque américaine en faillite Silicon Valley Bank (SVB), a affirmé lundi à l'AFP une porte-parole de la Banque de France, confirmant une information du quotidien français Le Parisien.



La banque centrale souhaite ainsi rassurer sur les éventuels risques de contagion après les déboires de cet acteur bancaire très implanté dans le secteur de la tech aux Etats-Unis.



D'autant que deux autres banques sont aussi allées au tapis outre-Atlantique: Silvergate Bank et Signature Bank.



"Je ne vois pas de risque de contagion, donc il n'y pas d'alerte spécifique", a affirmé en début de journée le ministre de l’Economie Bruno Le Maire au micro de France Info.



"Nous avons des banques qui sont solides", "un système bancaire qui est solide" et "un ratio de liquidités qui est élevé", a-t-il poursuivi en ajoutant que les établissements bancaires français avaient "des secteurs d'activité très diversifiés".



Interrogé par l'AFP, un porte-parole de la Fédération bancaire française (FBF) a indiqué que la fédération professionnelle "souscrivait" aux déclarations de la Banque de France et de Bercy.



Les banques françaises, comme le secteur dans son entier à travers le monde, sont malmenées en Bourse depuis vendredi dernier.



"Calmez-vous, calmez-vous, et regardez la réalité!", a également lancé lundi aux investisseurs Bruno Le Maire, interrogé à Bruxelles sur la chute des actions bancaires européennes.



L'action BNP Paribas a plongé lundi de 6,80% à la clôture, celle de Société Générale de 6,23% et celle du Crédit Agricole de 3,07%.



Même si les cours demeurent encore en hausse comparé à ceux du début d'année, c'est plus de 10 milliards d'euros de capitalisation au total pour ces trois banques qui se sont envolés en deux séances boursières.



Contactées par l'AFP, les trois banques françaises n'ont pas souhaité apporté de commentaires.