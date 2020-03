Les banques continueront d'assurer leurs missions

Tahiti, le 20 mars 2020 – Suite à l'annonce du confinement général imposé vendredi à l'ensemble de la population, le Pays a indiqué dans un communiqué que les banques et services financiers postaux assureront les services de bases.



Suite à l'annonce du confinement général vendredi par les autorités de l'Etat et du Pays, le gouvernement a indiqué par voie de communiqué que l’ensemble des banques et services financiers postaux continueront d’assurer les services de bases.



Le Pays rappelle par ailleurs qu'il est inutile de se précipiter aux guichets des banques, ou aux distributeurs automatiques pour effectuer un retrait d’espèces. Ces derniers seront approvisionnés régulièrement, tout au long de la période de confinement, indique le communiqué.