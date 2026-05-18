

Les baleines accueillies par les enfants de Paopao

Moorea, le 17 juin 2026 - Les élèves de Paopao ont célébré mardi l’arrivée des baleines lors d’une cérémonie organisée au sein de leurs écoles. Portée par les associations Veia Rai, Kuhane O Hiva et la Fédération polynésienne d’aïkido, cette journée avait pour objectif de rappeler aux enfants le lien entre les baleines, l’océan et la culture polynésienne. Les élèves ont aussi participé à des ateliers ludiques autour des traditions, de la mer et de la protection des baleines.



Après les écoles de Teavaro lundi, les élèves de l’école maternelle et de l’école primaire de Paopao ont à leur tour participé mardi à une cérémonie marquant l’arrivée des baleines en Polynésie. L’événement était organisé par l’association Veia Rai, l’association Kuhane O Hiva et la Fédération polynésienne d’aïkido. L’objectif était de sensibiliser les enfants à l’importance des baleines dans la culture polynésienne et de leur transmettre des connaissances sur le milieu marin.



La cérémonie a débuté dans les écoles par le son des pū pour rassembler les élèves avant de leur présenter plusieurs symboles liés aux baleines et aux oiseaux. La Fédération polynésienne d’aïkido a ensuite proposé des démonstrations de gestes inspirés des oiseaux et de la navigation traditionnelle. Puis une bénédiction a été réalisée sur la plage de Paopao par Ismaël Huukena, président de l’association Kuhane O Hiva.



Pour Taha Manutahi, membre de l’association Veia Rai, il était important de s’adresser avant tout aux jeunes générations. Après la cérémonie, plusieurs ateliers ont été proposés aux élèves dans la cour de l’école maternelle. Certains portaient sur les coraux, les poissons et les effets du réchauffement de l’océan. D’autres abordaient la culture polynésienne et les baleines. Un atelier était consacré à Teta, la baleine qui s’était échouée sur le récif de Vaiare avant d’être aidée par des habitants de Moorea et Ismaël Huukena. Les enfants ont également participé à des activités ludiques et à un atelier de théâtre retraçant la migration des baleines depuis l’Antarctique jusqu’à la Polynésie.



Une relation particulière



Pour les organisateurs, cette journée permet aussi de rappeler la relation particulière qu’entretenaient les anciens avec ces mammifères marins. “De façon traditionnelle, nos ancêtres, dans certaines îles du Pacifique, accueillaient réellement les baleines et présentaient leurs enfants aux baleines et aux bébés baleines. Aujourd’hui, il y a des règles qui nous empêchent de les approcher, mais à l’époque, le contact était direct”, explique Taha Manutahi, membre de l’association Veia, qui estime que cette relation doit être transmise aux nouvelles générations. “Si elles viennent ici, c’est aussi un peu pour nous voir et renouer ce lien. Dans les grands pays, elles ont parfois été chassées. Ce n’était pas le cas ici. Nous avions une connexion directe avec elles, un lien direct qu’il est important de rappeler aux enfants aujourd’hui.”



Un sentiment partagé aussi par Ismaël Huukena. “C'est très important pour nous d'organiser cette cérémonie, parce qu’il faut qu'on montre à nos enfants que les baleines, en fait, leur appartiennent. D'abord aux enfants, puis à nous, les adultes. Et c'est ça qu'on veut remettre dans notre histoire, dans notre culture : la baleine appartient à tout le monde, et en priorité aux enfants”, insiste-t-il.





Rédigé par Toatane Rurua le Mercredi 17 Juin 2026 à 19:58 | Lu 285 fois



