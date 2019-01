Les avocats se mobilisent contre la réforme de la justice

Papeete, le 14 janvier 2019 - Les avocats du barreau de Papeete ont indiqué dans un communiqué de presse qu’ils s’associaient à la nouvelle journée nationale d’action « Justice pour tous», organisée par le CNB et la Conférence des Bâtonniers. Ils apporteront « leur soutien aux barreaux d’ores et déjà mobilisés pour participer au rassemblement prévu le 15 janvier 2019 à Paris, afin de réclamer l’abandon du projet de loi de programmation justice 2018/2022. »



Dans ce document, les avocats du barreau de Papeete dénoncent une réforme qui aura notamment pour effet de « dégrader les conditions dans laquelle la justice est rendue et qui substituera au débat judiciaire, au respect des libertés individuelles et des droits de la défense, une logique de placard, de rationnement, d’économie d’échelle, de dématérialisation aveugle et pour finir de déshumanisation de la justice, qui fera des justiciables les prochaines victimes d’une justice inaccessible ».



Tel que l’indique le Batônnier du barreau de Papeete, Benoît Bouyssié : « les avocats ne se mobilisent pas pour se préserver de modifications de leurs conditions de travail, leur confort ou leur revenus, mais pour alerter les justiciables sur la déshumanisation du système judiciaire français, synonyme de régression des libertés, et des droits de la défense ( hausse des pouvoirs de police, privation du débat sur l'ajustement des pensions alimentaire , obligation de soumettre certains litiges à un préalable de médiation assuré uniquement en ligne par des plates formes privées). »