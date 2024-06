Les autorités commémorent le 18-Juin

Tahiti, le 18 juin 2024 - Des années après le discours du 18 juin 1940, l'appel à la résistance du général de Gaulle continue d'être célébré par la France, comme un symbole d'une République libre de tout asservissement. Ce mardi 18 juin, des membres de l'État et du Pays ont rendu hommage à cet acte de bravoure du général de Gaulle, en prononçant des discours et en déposant des gerbes de fleurs sous le monument éponyme non loin de la présidence.



C'était il y a 84 ans. Alors que la Seconde Guerre mondiale faisait rage, marquée par l'avancée éclair allemande sur le territoire français, le général de Gaulle avait alors pris la parole au micro de la BBC à Londres, le lendemain de l'appel du maréchal Pétain à déposer les armes face aux Allemands. Pour de Gaulle, c'était inenvisageable : malgré la supériorité incontestée des forces allemandes au sol et dans les airs, pas question d'abdiquer. Dans ces quelques mots prononcés sur cette radio londonienne, le général de Gaulle avait exhorté à qui voulait bien l'entendre de continuer le combat, combat qui allait se transformer au fur et à mesure en guerre mondiale.



“400 mots à peine”, a solennellement souligné Éric Spitz, haut-commissaire en Polynésie française, ce mardi dans son discours devant la stèle du général de Gaulle. “400 mots, qui ont réussi à chasser les résignations. C'était là le génie propre du général, rejeter ce qui paraissait inéluctable.” En présence du président du Pays Moetai Brotherson, de représentants de l'État, du Pays et des forces armées ainsi que d'anciens combattants, plusieurs discours d'hommage ont été lus avant de déposer plusieurs gerbes de fleurs au pied du monument commémoratif. Pour rappel, ce discours diffusé à la BBC avait donné lieu à un référendum en Polynésie française, afin de répondre à la question “Devons-nous continuer la lutte comme nous y invite le général de Gaulle ?”. Les 30 août et 1er septembre 1940, la population de Tahiti et Moorea avait voté : 5 564 voix pour et 18 voix contre.