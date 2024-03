Les atteintes à la probité toujours nombreuses

Tahiti, le 21 mars 2024 - La Polynésie française reste dans le trio de tête ultramarin des faits d’atteinte à la probité en 2023. Une statistique cependant en déclin.



En France, 829 délits d’atteinte à la probité ont été enregistrés par la police et la gendarmerie nationales en 2023, après 760 en 2022 et 820 au 2021, selon le dernier rapport du Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (Interstat). Le nombre des atteintes à la probité enregistrées se stabilise depuis 2021 après une hausse soutenue entre 2016 et 2021. Ces atteintes désignent les manquements au devoir de probité identifiés dans le code pénal : corruption, trafic d'influence, concussion, prise illégale d'intérêt, détournement de fonds publics et favoritisme.



En comparaison avec la métropole, la Corse et les départements d’outre-mer concentrent toujours un nombre plus élevé d’atteintes à la probité enregistrées rapporté au nombre d’habitants. Ce taux est également plus important dans les collectivités d’outre-mer. Le nombre d’atteintes à la probité dans les collectivités d’outre-mer n’a cependant pas progressé entre 2016 et 2023.



D’autres infractions sont souvent commises concomitamment à une infraction liée à des atteintes à la probité : la moitié de ces infractions connexes relève de la fraude ou de la tromperie. Près de 6% de ces infractions sont en relation avec le trafic de stupéfiants.



Selon l’enquête Vécu et ressenti en matière de sécurité (VRS), 283 000 personnes de 18 ans et plus vivant en France métropolitaine déclarent avoir été confrontées à une situation de corruption dans le milieu professionnel en 2021, soit 0,6% de l’ensemble de la population majeure. Moins de 1% des personnes physiques concernées indique avoir porté plainte auprès des services de sécurité.



Le taux d’infractions d’atteinte à la probité rapportées au nombre d’habitants est par ailleurs plus élevé dans les collectivités d’outre-mer (COM) qu’en France. Ces taux atteignent 4,5 pour 100 000 habitants en Polynésie française et 2 pour 100 000 habitants en Nouvelle Calédonie.



Ainsi, en 2023, la Polynésie française a comptabilisé 101 infractions d’atteinte à la probité, ce qui place le pays à la 18e place nationale, loin derrière Paris et les Bouches-du-Rhône, mais dans le trio de tête ultramarin avec la Réunion et la Guadeloupe.