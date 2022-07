Les athlètes de Saipan et les escrimeurs félicités

Tahiti, le 11 juillet 2022 - Les athlètes de la sélection de Tahiti Nui pour les derniers Mini-Jeux du Pacifique de Saipan ainsi que la sélection d'escrime ayant participé aux récents Océania et aux championnats d'Australie ont été chaudement félicités à la présidence lundi soir.



Les athlètes de la sélection tahitienne pour les deriniers Mini-Jeux du Pacifique 2022 à Saipan, ainsi que les escrimeurs qui se sont illustrés aux Oceania d’escrime et aux championnats d’escrime d’Australie ont été félicités officiellement lundi soir à l'occasion d'une cérémonie organisée à la présidence. "C’est toujours pour moi une très grande joie d’accueillir à la présidence, celles et ceux qui, par leurs efforts et par leur travail, sont allés représenter et défendre les couleurs de notre Pays dans le Pacifique", a salué le président Edouard Fritch. Les 82 athlètes, qui composent la délégation polynésienne, ont rapporté 58 médailles : 22 en or, 15 en argent, et 21 en bronze, classant ainsi la Polynésie française, deuxième au tableau des médailles, juste derrière la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le président qui a également remercié la seconde délégation tahitienne d’athlètes de moins de 17 ans, qui a participé aux Oceania d’escrime et aux championnats d’escrime d’Australie, en ramenant des médailles d’argent et de bronze. Cette délégation, plus modeste en nombre, a obtenu des résultats tout aussi impressionnants. L'occasion pour le président du Pays de rappeler que la Polynésie organisera les Jeux du Pacifique 2027. "Nous devrons être fiers d’accueillir ces Jeux et de célébrer les valeurs universelles de l’olympisme, de fraternité et de solidarité avec l’ensemble des peuples insulaires du Grand Océan, Moana Nui O Hiva", a conclu Edouard Fritch.





le Lundi 11 Juillet 2022 à 20:17 | Lu 322 fois