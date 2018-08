Les associations de protection animale ont besoin de votre aide

"Toutes nos familles sont saturées et en surcapacité

La difficulté quand on accueille, c'est qu'on s'attache aux animaux et après on doit les laisser partir, ou bien quand ils ne trouvent pas de maître on finit par les garder. Après on ne peut plus en prendre d'autres. J'ai été famille d'accueil et maintenant j'ai quatre chats, je n'ai plus de place pour en recevoir un de plus, même temporairement

Nous nous faisons insulter au téléphone parce que nous ne faisons pas –notre travail-, mais nous sommes des bénévoles avec de tout petits moyens. Nous faisons ce que nous pouvons et ce n'est pas de gaieté de cœur que nous laissons ces animaux à la rue

J'ai organisé une marche pour sensibiliser le public, le problème c'est que nous n'avons eu que des retombées négatives. Les gens nous ont appelés pour signaler des animaux errants ou abandonner leurs chiots. Le nombre de dons n'a pas bougé et le nombre de famille d'accueil non plus