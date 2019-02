Les associations appelées à embellir leur commune

Papeete, le 14 février 2019 - Pour la 5e fois consécutive, les associations sont appelées à participer au concours "J’embellis ma commune". L'objectif de cette opération, dirigée par Tahiti Tourisme, est la mise en valeur et en beauté des voies publiques ou tout autre lieu public ou d’accès facile de leur commune.



Des communes toutes belles, toutes propres et bien aménagées, qui donnent envie aux touristes de découvrir les merveilles de Tahiti et ses îles, c'est l'idée du concours "J’embellis ma commune", créé en 2014.

"Notre plus grande richesse, c'est la population, on souhaite qu'elle devienne actrice du développement touristique de la Polynésie française" , souligne Nicole Bouteau, la ministre du Travail et du Tourisme, à l'occasion du lancement de la 5e édition du concours "J’embellis ma commune".