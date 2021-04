Les arbres, émanations des dieux marquisiens…

Véritables “marqueurs de l’occupation ancienne”, les arbres passionnent désormais les ethnologues qui s’intéressent aux relations entre l’homme et son environnement, ou les archéologues afin de mieux comprendre “la structuration ancienne de l'espace” et les accords qu’il peut y avoir entre le patrimoine végétal et les vestiges cérémoniels des îles Marquises, écrit le consultant en foresterie et botanique polynésienne, Jean-François Butaud. En voici quelques-uns.



L’emblématique badamier marquisien

Espèce endémique peu commune de l’archipel, le badamier marquisien (Terminalia glabrata) n’est pas signalé dans la littérature comme un élément marquant du paysage archéologique marquisien. “Alors qu'il est particulièrement rare en population naturelle” il incarne “un marqueur strict des tohua”. Sur cette place communautaire, il était systématiquement planté dans la cour centrale non pavée. Prédation des graines par les rats, concurrence des plantes envahissantes et hybridation avec le badamier introduit : de nombreuses menaces pèsent sur cette espèce.



Le banian

Le seul banian indigène en Polynésie et aux Marquises est le Ficus prolixa. Parfois qualifié d’étrangleur lorsque ses racines aériennes se développent sur d’autres arbres, il est bien connu des archéologues qui l’observent très souvent sur les vestiges marquisiens.

Il apparait ainsi sur la plus grande partie des me'ae et est également présent sur de nombreux tohua ; on a ainsi retrouvé des ossements enfouis et scellés au sein de ses racines. Mais comme le signalent Handy (1923) et plus récemment Larrue (2008), il est parfois difficile de déterminer si certains banians étaient antérieurs à la construction, s’ils ont été plantés au moment de sa construction, ou s’ils se sont développés après l’abandon de ces structures traditionnelles, dans le courant du 19e siècle.



Le tou et le mi’o, arbres d’altitude

Le noyer du Pacifique (ou le tou) et le bois de rose d’Océanie (soit le mi'o en tahitien) sont deux arbres indigènes se développant sur le littoral et au cœur des forêts sèches jusqu’à 400 mètres d’altitude. Lorsqu’on les croise dans des forêts plus humides, c’est parce qu’on les a plantés là, généralement pour marquer la présence de tohua et de me'ae. “Leur localisation sur ces sites religieux et cérémoniels tient probablement en leurs nombreux usages, à la fois pour leurs bois très durables et pour leurs propriétés médicinales”, note Jean-François Butaud.



Les palmiers

Souvent confondus avec les plus de 190 espèces de palmiers introduits durant les deux derniers siècles en Polynésie, ceux des Marquises n’ont attiré l’attention des chercheurs que récemment. Trois espèces en particulier étaient présentes sur l’archipel dont la plus connue reste le cocotier, une “plante multi-usage”.

Autre palmier qui mérite d’être cité : le vahane ou vahake (Pritchardia tahuatana). Il s'agirait d'une espèce endémique extirpée du milieu naturel avant d’être domestiquée et maintenue en culture par les Marquisiens. Ses palmes étaient réservées à la toiture des maisons de chefs ou de “prêtres”. Aujourd’hui éteint à l’état sauvage, il n’en reste qu’une petite dizaine de pieds anciens.



Une lente disparition

“Aujourd'hui, force est de constater la disparition progressive et inexorable de ces fossiles vivants, déplore le botaniste. Des actions seraient nécessaires afin de les faire connaître à leur juste valeur et de préserver autant que possible ces témoins vivants du passé“. Jean-François Butaud suggère par exemple de replanter ces arbres à proximité des structures restaurées, afin d’assurer “le lien si étroit entre la culture et la nature”.