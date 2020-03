Les apprentis coiffeurs montrent leur talent

Tahiti, le 9 mars 2020 – Les apprentis en coiffure ont participé à la seconde édition des finales régionales des meilleurs apprentis de France de leur catégorie. Une franche réussite pour les neuf candidats polynésiens. Les cinq médaillés d'or partiront en finale nationale à la fin du mois de juin pour défendre la Polynésie, à Lons Le Saunier, en région Bourgogne Franche Comté.

La seconde édition des finales régionales des meilleurs apprentis de France en coiffure a eu lieu ce lundi au lycée professionnel Atima de Mahina. Neuf élèves de l’établissement y ont participé.

Huit élèves ont concouru, dans la catégorie "coupe femme" : Poehere Boutin-tetumu, Cassidy Cassado, Geneviève Fenuati, Samuel Gomez, Tehani Tauhiro, Heipuarii Teamotuaitau, Tiani Tissiou, Svetlana Vignjevic. Deux épreuves ont été mises en place pour le concours départemental. La première épreuve portait sur le montage technique et artistique, et la deuxième sur la coupe brushing créative. Pour le concours régional, une seule épreuve a été mise en place sur le thème de la coiffure de soirée.



Un seul élève a concouru dans la catégorie "coupe homme" : Manutahi Teariki. Deux épreuves ont été mises en place pour le concours départemental "coupe homme": la première épreuve portait sur le montage technique et artistique (durée : 1 heure), et la deuxième sur la coupe tendance. Pour le concours régional "coupe homme", une seule épreuve a été mise en place sur le thème de la coupe coiffage style urbain.



Les candidats ont débuté les épreuves dès 7h30 et le concours s’est terminé à 11h30 avec des pauses obligatoires pour la mise en place des épreuves successives. Cette année, le concours a été présidé par Morgan Baratte, qui était accompagné de professionnels locaux et d’une invitée néo-zélandaise, Nancy Makuato. Cette dernière était présente pour ce concours dans le cadre d’un échange de compétences en liaison avec un voyage pédagogique effectué en novembre dernier. Les candidats ont effectué des entraînements tous les mercredis après-midi et samedi matin, hors temps scolaire, afin de présenter un travail de qualité. Seuls les médaillés d'or partiront en finale nationale à la fin du mois de juin pour défendre la Polynésie, à Lons Le Saunier, en région Bourgogne Franche Comté.