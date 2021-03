Les antivax annoncent une marche, Fritch juge leurs propos "irresponsables"

Tahiti, le 16 mars 2021 – Alors qu'une marche contre le vaccin, le port du masque, le couvre-feu et le passeport vaccinal est annoncée pour ce vendredi à Papeete, le président du Pays a jugé mardi matin à l'assemblée "irresponsables" les propos relayés par les antivaccins.



Mardi matin, les collectifs des femmes de Polynésie, A Tia Covid 19 "Masquerade" et Nunaa a patoi ont annoncé l'organisation d'une "marche pour tes libertés" ce vendredi 19 mars à 11 heures place Tarahoi. Une marche contre le port du masque, le vaccin, le couvre-feu et le passeport vaccinal jugés trop attentatoires aux libertés, selon les organisateurs. Dans le même temps à l'assemblée, le président du Pays Edouard Fritch a fustigé les propos "irresponsables" des antivax. "Les propos des antivaccins relayés sur nos réseaux sociaux sont irresponsables car la vaccination est l’un des remparts avec les gestes barrières qui empêchent la contamination de la grande majorité de notre population qui en est bien consciente."



Le président du Pays a confirmé qu'une réflexion était en cours sur un "carnet vaccinal qui serait requis à l'entrée ou à la sortie de la Polynésie lorsque la liberté de circulation sera entièrement rétablie entre la Polynésie et le reste du monde". Il est également revenu sur le succès de la première opération de vaccination pour tous organisée le week-end dernier à la présidence où 2 400 personnes se sont faites vacciner. "Ce qui s’est passé ce week-end dernier à la présidence est la preuve concrète de cette manifestation de besoins. Ce qui a été réalisé ce week-end dernier à la présidence est plus parlant que tous les discours que l’on peut tenir sur l’opinion des Polynésiens à l’égard de la vaccination", a martelé le président du Pays.