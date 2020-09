Les anti-masques débarquent au fenua

"Depuis mars on nous enferme chez nous, on nous prive de nos libertés (…). On a le droit de porter ou pas le masque", affirme Holly qui n'a aucune intention de payer son amende, qu'elle compte contester devant les tribunaux de Papeete. Holly se dit également en faveur de l'immunité collective : "si 70% de la population chope le Covid, l'épidémie c'est fini, terminé, il n'y a plus d'épidémie". Autour des deux "manifestants", une passante s'arrête et abonde le discours. Elle raconte que lorsqu'elle met son masque, elle est "obligée" de prendre un produit hydratant pour éviter que ses lèvres ne sèchent. Pour elle, l'obligation du port du masque est "ridicule" : "On devrait avoir le choix. Je suis une personne à risque et je suis encore là."



Des masques qui filtrent néanmoins au minimum 70% des particules émises par leurs porteurs et restent l'une des mesures barrières les plus efficaces contre la propagation de l'épidémie de Covid-19…