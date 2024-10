Les anneaux olympiques conservés au PK 0

Tahiti, le 30 septembre 2024 – Fixés en fin de semaine dernière par la municipalité de Teahupo’o, les cinq anneaux olympiques sont plébiscités par les visiteurs, renforçant un peu plus encore l’attractivité touristique du site.





Positionnés devant la stèle de la vague mythique pendant les épreuves de surf de Paris 2024, les anneaux olympiques ont trouvé leur place définitive au PK 0 de Teahupo’o, en fin de semaine dernière. Ils ont été fixés à l’entrée de la passerelle piétonne, entre un unu en bois et la statue de bronze de Vēhiātua-i-te-māta’i.



Pour immortaliser leur passage à la fin de la route, les visiteurs ont l’embarras du choix. Symbole universel, les cinq anneaux dessinés en 1913 par Pierre de Coubertin font désormais partie des incontournables.



Tout juste arrivés à Tahiti, ce lundi matin, Jeanne et Gabriel se sont lancés dans un tour de l’île, avec une halte obligée à Teahupo’o. “C’est un site connu pour sa vague, donc ça faisait partie des lieux qu’on voulait voir. Pour avoir visité plusieurs villes ayant accueilli des Jeux olympiques, on trouve ça bien de pouvoir marquer le fait que des épreuves se sont tenues à cet endroit. Dans un cadre aussi beau, ça ajoute un truc en plus”, remarque le couple bordelais, qui n’a pas manqué de prendre une photo à côté de l’emblème. “On est venu pour les voir”, confirme une touriste anglophone.



“On est les seuls à les avoir”

Hasard du calendrier : au moment où Teahupo’o accueillait définitivement ses anneaux olympiques, la Tour Eiffel était délestée des siens. Une réplique plus légère est en projet, mais la volonté de la maire de Paris, Anne Hidalgo, de les maintenir sur la Dame de fer jusqu’aux JO 2028 de Los Angeles ne fait pas l’unanimité.



À Taiarapu-Ouest, la décision semble avoir été plus facile à prendre. “On en a discuté avec les tāvana de Teahupo’o. Initialement, on devait les laisser à la mairie, mais on a reçu plusieurs demandes suite à leur retrait du PK 0, donc on s’est dit qu’on allait les remettre à la fin de la route. C’était le plus simple pour que tout le monde puisse en profiter. C’est un beau souvenir ! On est carrément fiers, car on est les seuls à les avoir en Polynésie”, explique la maire déléguée de Teahupo’o, Roniu Tupana-Poareu, qui en profite pour appeler au respect des œuvres et des infrastructures du site, vidéoprotection à l’appui.



La mairie de Teahupo’o devrait également ouvrir ses portes aux visiteurs : un “petit espace d’exposition” est en réflexion pour y partager d’autres souvenirs, comme la Phryge et le flambeau olympique.



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Lundi 30 Septembre 2024 à 20:03 | Lu 166 fois