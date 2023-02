Les amoureux de la pétanque à Hao

Hao, le 19 février 2023 - La place Tokere de Hao accueillait, samedi, un tournoi de pétanque. Celui-ci étant organisé sur le thème de la Saint-Valentin, les équipes étaient exclusivement composées de doublettes mixtes.



Pas moins de 13 équipes, soit 26 participants, étaient réunies, samedi, sur la place principale du village de Otepa, à Hao, pour un tournoi de pétanque. Celui-ci était organisé sur le thème de la Saint-Valentin, raison pour laquelle les équipes étaient uniquement composées de doublettes mixtes. Si la fête des amoureux était déjà passée, les associations organisatrices Munanui et Haoroagai ont préféré patienter et attendre le week-end pour qu'un maximum de concurrents puissent participer.



Le tournoi a débuté le matin par des qualifications pour laisser place aux phases finales l'après-midi. Une ambiance chaleureuse a régné toute la journée, avec même ici et là des couples qui échangeaient un baiser pour célébrer leur victoire. L'esprit de compétition était toutefois là avec de belles mènes, des carreaux et de magnifiques embouchonnées signées par des canonniers hommes et femmes. Ce sont Tania et Make qui se sont hissés à la première place, suivis de Christine et Rure et enfin, Anita et Tepae complètent le podium.

"La pétanque à Hao est vraiment une passion et l’on espère bien pouvoir participer aux sélectives de l’an prochain à Tahiti. Je pense que les îliens ont du potentiel et peuvent apporter beaucoup à ce sport en Polynésie”, a réagi Rindy Teuira-Hioe, président de l’association Haoroagai. Les deux associations Munanui et Haoroagai, en passe d’être affiliées à la fédération polynésienne de pétanque, sont très actives. Elles ont déjà prévu d'autres tournois avec notamment un championnat qui se déroulera de mars à novembre dans les catégories individuel, doublettes et triplettes hommes et femmes. Les vainqueurs pourront participer en avril 2024 aux sélectives de Tahiti, qui est une compétition mise en place par la fédération polynésienne de pétanque pour choisir une sélection qui défendra les couleurs du fenua à l’international, et les boulistes de Hao espèrent bien pouvoir accéder à ce niveau.









Rédigé par Teraumihi Tane le Dimanche 19 Février 2023 à 13:06 | Lu 151 fois