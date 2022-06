Les 'aito du va'a en reconquête

Tahiti, le 16 juin 2022 - Ils sont 28 rameurs à s'être envolés pour Saipan. L'objectif pour ces derniers sera évidemment de décrocher les 12 médailles d'or en jeu dans la discipline. En 2019 aux Samoa, les Tahitiens en avaient laissé filer deux sur les courses de vitesse.



Sport roi au fenua, les épreuves de va'a seront évidemment l'occasion pour la délégation polynésienne de faire le plein d'or à Saipan. Douze seront en jeu sur le plan d'eau du Memorial Monument Beach de Saipan. Et la tâche de les conquérir toutes a été confiée à 28 rameurs, 14 femmes et 14 hommes. Des 'aito issus de différents clubs et qui dont dû bâtir une alchimie ces dernières semaines, sous la houlette du coach de Teva, Philippe Bernadino.



Parmi les sélectionnés chez les messieurs, pas de “grands noms” du va'a retenus pour ces Mini-Jeux. Avec la course du Te 'Aito avancée au 24 juin, on peut en effet comprendre que certains aient décliné l'invitation pour Saipan. “On aura des rameurs de l'élite pour ces Mini-Jeux”, a néanmoins prévenu le président de la fédération tahitienne de va'a, Rodolphe Apuarii. Pour retrouver des “stars” de la discipline il faut s'attarder sur la sélection féminine qui comptera dans ses rangs, Hinatea Bernadino, Vaimiti Maoni ou encore Mahia Berdichevski-Poroi.



En 2019 aux Samoa, les dames avaient réalisé un sans-faute avec six médailles d'or sur six remportées. La déconvenue était venue de leurs homologues masculins qui avaient en avaient perdu deux sur les courses de vitesse. Le manque d'alchimie, le fameux tāhō'ē, entre les 'aito avaient été pointé du doigt à l'époque. Pour corriger le tir, des séances d'entrainement entre sélectionnés ont été organisée ces dernières semaines pour éviter toute mauvaise surprise à Saipan. “On vise clairement le sans-faute en va'a. L'objectif est de reconquérir les deux médailles d'or que nous avons perdues en 2019”, a assuré Rodolphe Apuarii.



Les courses de vitesse justement en V12 500 mètres et V1 500 mètres prévues le 20 juin pour lancer les épreuves de va'a seront déjà un indicateur pour les 'aito.