Les aides familiales gérées à la Direction des Solidarités

PAPEETE, le 9 janvier 2019. Depuis le 1er janvier 2019, les Polynésiens doivent s'adresser à la Direction des Solidarités, de la Famille et de l'Egalité pour les aides familiales.



Le gouvernement a, en effet, décidé de mettre en place deux guichets en fonction, désormais, de la nature des aides au lieu des couvertures sociales. Il y a désormais un guichet multi-régimes relatif aux aides sociales à la Direction des Solidarités, de la Famille et de l'Egalité (DFSE) pour les aides familiales.



Pour les aides au logement, les aides alimentaires, les aides vestimentaires, les frais de garde et les bourses de vacances, il faut donc désormais s'adresser à la DFSE.



A la Caisse de prévoyance sociale, il y a maintenant un guichet multi-régimes spécifique affecté aux aides sanitaires. Cela concerne l'accès aux droits et à la santé, les évasans, la mise en longue maladie, les difficultés en cas de décès et les frais pharmaceutiques



Contact Direction des Solidarités : 40 46 58 46

Contact Caisse de prévoyance sociale : 40 41 68 00