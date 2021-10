Les adventistes de Bora Bora remercient ceux qui luttent contre le Covid-19

Bora Bora, le 27 octobre 2021 - La communauté de l’église adventiste à Bora Bora est allée mardi à la rencontre de ceux qui sont en première ligne de la lutte contre le Covid-19 afin de les remercier pour leur travail par une collation et des chants.



L'église adventiste a tenu à apporter son soutien à tous ceux qui sont confrontés prioritairement au Covid-19 et les remercier de leurs actions au cours de la deuxième vague. La matinée a été consacrée à la visite des pompiers et des policiers de la brigade municipale, à qui une collation a été offerte au cours de laquelle quelques passages de la Bible ont été lus entre quelques mélodieux chants au son des guitares.

C’est dans une ambiance joviale et collégiale et surtout beaucoup d’émotion que les policiers municipaux ont reçu cet acte de reconnaissance. Le chef de la brigade municipale Steeven Geva était très ému du geste de cette communauté : “Je suis très ému et touché du geste de reconnaissance des adventistes à Bora et surtout pour le message de soutien. C’est notre métier et nous nous sommes engagés auprès des administrés et qu'importe la situation, nous interviendrons.”

Dans l’après-midi, c’était au tour des soignants et des médecins du dispensaire de l’île de recevoir les mêmes faveurs. Le médecin chef du centre médical Yannick Beaufils s'est dit très touché par cette visite et par les petits mots distribués à tout le personnel.