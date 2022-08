Les activités horticoles accueillies mi-octobre à Papara

Tahiti, le 30 août 2022 – Des travaux d'aménagement du site domanial Hinute et Tevaritia ont débuté à Papara afin d'y accueillir, à partir de mi-octobre, les horticulteurs. Ils seront installés sur deux lots de 3 000 m2. Le littoral sera également aménagé pour permettre à la population d'accéder à la plage publique.



De nouvelles activités horticoles vont être prochainement installées à Papara. Le ministre de l'Agriculture et du Foncier, en charge du Domaine, Tearii Te Moana Alpha, s'est rendu mardi matin sur le site domanial Hinute et Tevaritia, situé au niveau du PK 37, pour constater le démarrage des travaux d’aménagement du site. Selon un communiqué de la présidence, les travaux prévoient notamment la mise à plat de deux lots de 3 000 m² qui seront clôturés pour permettre l’installation des activités horticoles, ainsi qu’un aménagement du littoral permettant à la population d’accéder à la plage publique et à la mer. Des sanitaires individuels publics seront installés et un parking sera créé le long de la voirie principale afin de faciliter l’accès au public.



Les fleuristes, qui exposent actuellement au niveau de la mairie de Punaauia, pourront ensuite s'installer sur ce site, après avoir au préalable signé un bail de location avec le Pays. La fin des travaux d’aménagement est prévue pour mi-octobre 2022.