Les Wwoofeurs débarquent à Ua Pou

Audrey



citadine confirmée et écrivaine jeunesse



"J’en garderai un souvenir profondément ancré dans ma mémoire"







Tu es la première wwoofeuse de Polynésie française. Qu’est-ce qui t’a donné envie de tenter cette expérience ?



"C’est une expérience qui s’inscrit dans ma démarche de changement pour un mode de vie plus sain et responsable. Je suis devenue végétarienne il y a quatre ans et tends vers un mode de consommation plus respectueux de notre environnement et de la cause animale en me rapprochant au possible du minimalisme ou encore d’une alimentation en accord avec mes principes. Le wwoofing se situe à la croisée des valeurs qui comptent pour moi : le "slow travel" (voyager à un rythme plus lent donc plus éco-responsable) et vivre en harmonie avec la nature."







Les Marquises, c’est le bout du monde. Cela ne t’a pas fait peur ?



"Non, car j’étais déjà en Polynésie depuis plusieurs semaines où j’ai été bien accueillie. Les Tahitiens m’ont poussée à découvrir les Marquises pour la beauté des paysages et leur richesse culturelle. De plus, j’ai eu un très bon premier contact avec les hôtes via le site de WWOOF France, ce qui m’a rassurée quant à mon séjour."







Est-ce que tu te sens dépaysée ?



"TOTALEMENT. Je découvre le mode de vie insulaire avec ses particularités qui sont si étrangères à mes habitudes métropolitaines. Même en ayant passé plusieurs semaines entre Tahiti et Moorea, j’ai ressenti un véritable choc en arrivant à Ua Pou. Même faisant partie de la Polynésie "française", la culture marquisienne m’a donné le sentiment d’être une culture unique et encore particulièrement ancrée dans la vie quotidienne. Aussi, les paysages magiques de Ua Pou qui ne manqueront pas de m’inspirer pour mes prochains romans, m’ont fait me sentir comme transportée dans un univers fantastique."







Qu’as-tu appris de ton séjour ? Quels en sont les faits marquants ?



"C’est un défi pour moi car c’est mon premier voyage seule et je me suis rendu compte que j’étais capable de beaucoup plus que ce que j’imaginais.



Ensuite, j’ignorais tout du travail de la terre et j’ai commencé par apprendre les bases : l’arrosage, le désherbage, le semis, l’entretien et le fonctionnement d’une plantation. Et tout ça, à la marquisienne : tout est naturel, fait à la main et à dos d’homme.



J’ai même eu l’opportunité de planter mon propre bananier sur un faa’apu perché à flanc de montagne dans la jungle de Ua Pou, même si y accéder a été une réelle épreuve physique !



J’ai aussi assisté à quelques naissances. Des chatons, des chevreaux et le processus de ponte des canards de Barbarie (qui, je l’ai aussi découvert à ma grande surprise peuvent se révéler particulièrement agressifs !).



J’ai aussi découvert la richesse de la culture marquisienne à travers les livres, l’artisanat, la tradition du tatouage ou encore en côtoyant la population. Car avant d’arriver aux Iles Marquises, j’en ignorais quasi tout, jusqu’à leur localisation, et aujourd’hui je sais que j’en garderai un souvenir profondément ancré dans ma mémoire."







Retenterais-tu l’expérience ?



"Oui mille fois ! J’ai envie de continuer à apprendre sur le travail de la terre, l’éco-construction est un mode de vie qui me correspond bien plus que le modèle citadin. Ça m’a donné envie de faire pousser mes propres légumes et peut-être même un jour, si j’ai mon propre faa’apu, de passer de wwoofeuse à hôte afin de transmettre mon savoir."