Les Vaiteani en concert sur la scène du Petit théâtre

PAPEETE, le 12 juin 2018 - Le duo formé par Vaiteani Teaniniuraitemoana et Luc Totterwitz donnera deux concerts cette fin de semaine dans le cadre des concerts To’are de l Maison de la culture. En France, leur premier album sorti en octobre 2017 rencontre en franc succès.



Jeudi et vendredi prochain, Vaiteani Teaniniuraitemoana, Luc Totterwitz et le batteur Cédric Gerfaud seront sur la scène du Petit théâtre de la Maison de la culture. Ils promettent de reprendre des morceaux du premier album, Vaietani, sorti en octobre 2017, mais aussi de présenter des morceaux d’un album à venir.



Vaiteani est le nom de la chanteuse du groupe c’est aussi le nom du groupe (et du premier album). Ce groupe est né en 2011, à l’occasion du concours 9 semaines et 1 jour. Il a aussitôt été propulsé sur la scène des Francopholies de la Rochelle, soutenu par Laurent Voulzy.



Le duo devient trio



Le duo a, petit à petit, peaufiné ses compositions jusqu’à signer avec le label Un plan simple de Sony Music à Paris. Depuis, il a été rejoint par un batteur, Cédric Gerfaud qui les accompagne maintenant sur scène. L’album sorti en octobre 2017 a connu un bel accueil du public. Il s’est classé premier au top des ventes World sur itunes.



Il a également séduit la critique. Pour France O l’album a été " la révélation de la fin d’année 2017 ", pour Europe 1 il était " la Polynésie sans le folklore, mon coup de cœur de la semaine " et pour Télérama : " la nouvelle sensation folk venue de Tahiti ". Chanté en anglais et en tahitien, France Inter commentait : " il y a dans la langue polynésienne vraiment une rare beauté ".



Cette fin de semaine, Vaiteani est invité dans le cadre des concerts To’are (nouvelle vague). Une initiative qui promeut les jeunes artistes. Le groupe n’est pas à proprement parlé "jeune" puisqu’il évolue sur la scène nationale (ils seront en juillet au Breive Festival avec Vianney et véronique Sanson et en septembre aux Francofolies en Nouvelle-Calédonie) mais il fait partie de la nouvelle vague d’artistes polynésiens.