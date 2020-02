Les Vaast stoppés à Avoca beach

Tahiti, le 27 février 2020 - Kauli et Aelan Vaast ont tous les deux été éliminés jeudi en Australie au Central Coast Pro. La cadette a vu sa route stoppée au round 3 sur le spot de Avoca beach. L'ainé, lui, a été sorti au round 5.



Aelan Vaast, 15 ans, poursuit son apprentissage sur le circuit des qualifying series (QS). Après avoir été éliminée en quarts de finale la semaine passée en Australie, au Mothernest Great Lakes Pro, un QS 1 000, la Tahitienne a enchainé cette semaine avec le Central Coast Pro.



Sur le spot de Avoca beach, la Tahitienne a passé sans encombres les deux premiers tours. Au round 1, Aelan termine première de sa série avec une note combinée de 8.93. Puis elle enchaîne au round 2 et termine cette fois-ci à la deuxième place du heat, mais avec un score global de 10.70.



Aelan Vaast semblait donc monter en puissance avant d'aborder jeudi sa série du round 3, où elle était opposée à la Japonaise Shino Matsuda, à l'Australienne Holly Williams et à la Costaricienne Brisa Hennessy, qui avait notamment battu Vahine Fierro en finale du Corona Open China à la mi-janvier.



Grâce à deux petites notes de 3.30 et 3.80 pour un total de 7.70, la Tahitienne était classée deuxième à dix minutes du terme de la série et était donc virtuellement qualifiée pour le tour suivant. Moment choisi par la Japonaise Shino Matsuda pour s'engager sur une longue droite, sur laquelle elle a pu enchaîner ses manœuvres. Les juges l'ont récompensé par une note de 4.10. Cette dernière a ajouté ensuite un deuxième score de 5.83 (9.90), pour définitivement s'assurer la deuxième place de la série aux dépens d'Aelan Vaast. La Tahitienne s'arrête donc au round 3.