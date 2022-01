Les "Turbulences" de Ben Thouard

TAHITI, le 26 janvier 2022 - Quatre ans après l’ouvrage "Surface", le photographe aquatique Ben Thouard revient avec "Turbulences" paru fin 2021. Un livre plus "personnel", plus "poussé" qui laisse les surfeurs en toile de fond pour mettre en avant l’océan.



"Turbulences" est un livre d’art qui compte 75 photographies. C’est " mon dernier petit bébé " dit le photographe Ben Thouard. Il est sorti officiellement fin 2021. Une séance de dédicaces a eu lieu ce mercredi en guise de présentation. Pour le réaliser, quatre années ont été nécessaires. Pas moins de 300 000 images ont été prises à Teahupoo principalement, à Tahiti exclusivement.



Une sélection "difficile mais passionnante"



Une fois les images archivées, Ben Thouard a dû trier et sélectionner les élues. " Cela m’a pris beaucoup de temps, mais un point commun, un fil directeur s’est dégagé naturellement ." Il dit ne pas avoir fait un livre en " noir et blanc mais en bleu et blanc ". Il a naturellement mis de côté les ambiances dorées du soir. Il n’a pas retenu les photographies redondantes, celles qui pour des raisons de mise en page n’auraient pu être mises en valeur. " C’était difficile, mais passionnant ! " Les surfeurs sont toujours là, mais plus discrets, ils sont des repères qui laissent toute sa place à l’élément. " La star ", confirme Ben Thouard, " c’est l’eau ".



Turbulences arrive quatre ans après Surface, son premier livre. Déjà à cette époque, Ben Thouard avait décidé de " montrer un côté plus personnel de mon travail. Il s’agit de ma vision de la photographie débarrassée des contraintes liées aux commandes pour la presse ou la publicité ".



Un livre objet



Avec Turbulences, le photographe va plus loin. Le livre " est plus poussé, plus abouti, j’y ai mis plus d’énergie encore que dans le premier ". Au-delà du fond, Ben Thouard a méticuleusement choisi le papier de son livre, son épaisseur, sa texture. Il a été aidé dans sa démarche par un directeur artistique. " Je voulais un livre objet plus qualitatif. "



Installé à Vairao depuis 10 ans, Ben Thouard est bien connu pour ses photographies aquatiques de surfeurs sur la vague de Teahupoo. Une vague qui a " un tube parfait ", " puissante " où il n’y a pas de courant. " Mon terrain de jeu ." Il travaille depuis une quinzaine d’années et a rejoint Tahiti après avoir immortalisé des mois durant le fameux spot de Ho’okipa à Hawaii, sur l’île de Maui.



Lorsqu’il se met à l’eau où il évolue seulement avec son matériel et une paire de palmes, il a un objectif. Il n’improvise pas " car la préparation du matériel n’est pas la même. Les réglages demandent de l’anticipation ". Il saisit son ouvrage et commente la couverture, un " flou filé ". Le temps d’exposition est long. Dans le cadre de son travail artistique il va toujours "chercher quelque chose". Il finit par l’obtenir, remontant avec " une bonne image sur mille " !



Ben Thouard parle d’une transition en cours dans sa carrière. D’abord parce que " la presse est devenue un challenge, il y a moins de commandes " et d’autre part parce que " mon travail plus artistique me prend de plus en plus de temps ". Il parle d’une sorte " de statut d’artiste ", travaille sur des ouvrages, vend des tirages et expose.



Passion surf



Issu d'une famille de six enfants, Ben Thouard a, dès son plus jeune âge, été initié au surf par ses grand frères, " ce qui a fait naître en moi un amour profond pour la mer ". Ce sport est devenu "une drogue" qui le guide encore aujourd’hui. Tout en nourrissant sa passion pour le surf, il a découvert le monde de l'art et s’est inscrit en cours de peinture. " Naturellement je peignais la mer et les vagues. " Ce n'est qu'à l'adolescence qu’il a découvert la photographie en tombant par hasard sur un vieux boitier dans le grenier de la maison familiale.





Contact



FB : Ben Thouard Photography



FB : Ben Thouard Photography Site internet du photographe.

Pratique



Livre en vente à Odyssey et Take me back to Tahiti. Tarif : 7 500 Fcfp.



Rédigé par Delphine Barrais le Mercredi 26 Janvier 2022 à 19:15 | Lu 344 fois