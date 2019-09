Les Tuamotu en fête à Rangiroa

RANGIROA, le 17 septembre 2019 - Le 9ème édition du Farerei Haga s'est ouverte lundi à Rangiroa. Plusieurs îles des Tuamotu telles que Ahe, Manihi, Kaukura, Apataki et Mataiva y sont réunies jusqu'à samedi pour partager la culture paumotu.



C'était le coup d'envoi, lundi à Rangiroa, du 9ème Farerei Haga (rencontre, en paumotu). Comme chaque année, plusieurs îles de l'archipel des Tuamotu comme Ahe, Manihi, Kaukura, Apataki et Mataiva ont répondu présentes pour l'événement dont le but est "de partager la culture paumotu par des activités traditionnelles tels que l'artisanat, les danses et les sports traditionnels", comme l'indique un communiqué du Comité du tourisme de Rangiroa.





DANSE, CHANT ET TU'ARO MA'OHI AU PROGRAMME





La cérémonie d'ouverture de cette 9ème édition s'est tenue lundi en fin de journée sur la place "Papaputa". Pour la première soirée de spectacle, le public a eu droit d'abord au concours de chant en solo et en duo. Ensuite, l'école de danse traditionnelle Turereura, dirigée par Anthony et Nathalie Manaois, a clôturé en beauté cette première soirée de spectacle.



À noter que les festivités du Farerei Haga se poursuivront jusqu'à samedi avec diverses animations. Au programme des concours de tressage, de levée de pierre, de lancer de javelot traditionnel (pātia fā) de coprah, ou encore des courses de va'a et de porteurs de fruits. Les Championnats de Polynésie de chasse sous-marine seront également organisés dans le cadre de ces festivités.