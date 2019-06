Les Trump à Buckingham Palace, et avec entrain sur Instagram

Washington, Etats-Unis | AFP | mardi 04/06/2019 - Invité par la reine Elizabeth à un dîner d'Etat lundi soir à Londres, le président américain Donald Trump est arrivé accompagné de ses quatre enfants adultes et leurs conjoints. Familiers de la diplomatie du selfie, les Trump n'ont pas manqué de relayer avec enthousiasme leur passage à Buckingham Palace sur les réseaux sociaux.



Loin des codes de la monarchie britannique et du légendaire flegme de la reine d'Angleterre, les enfants du président ont pris la pose avec délice dans ce haut lieu de la royauté, seuls ou en groupe.

Dans sa "story" Instagram (succession de messages éphémères publiés sur l'application), Ivanka Trump, fille et conseillère du 45e président des Etats-Unis, a dévoilé les coulisses de la visite du palais royal.

Plusieurs photos la montrent avec son mari Jared Kushner, lui aussi conseiller de Donald Trump. L'une d'elles est assortie du commentaire suivant: "Nuit magique à Buckingham Palace avec mon meilleur ami", message agrémenté d'un emoji en forme de coeur ("<3").

Une autre, que l'on croirait prise par un paparazzi, montre le couple derrière une fenêtre du palais, contemplant l'esplanade qui s'ouvre devant l'édifice.

"Partager cette soirée inoubliable avec cette équipe était au-delà de l'exceptionnel...", a-t-elle encore écrit en légende d'un cliché la montrant avec son mari, ses frères Eric et Donald Jr, sa belle-soeur Lara et sa demi-soeur Tiffany.

Le dîner d'Etat est le moment le plus solennel des visites d'Etat qui obéissent à un protocole extrêmement strict. Le code vestimentaire est immuable, robes de soirée sans fantaisie pour les femmes, costume queue de pie et noeud papillon blanc pour les hommes. Il est présidé par la reine portant la tiare des Windsor.

Dans un style fort peu royal ou même présidentiel, toute la famille Trump a inondé Instagram de ses souvenirs de visite d'Etat, immortalisés dans plusieurs salles du palais et sous les ors de la monarchie britannique.

Donald Jr. a ainsi posté un portrait de lui, barré en surimpression blanche de sa localisation: "Buckingham Palace !!!"