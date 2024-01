Les Trophées du sport préparent leur 10e édition

Tahiti, le 5 janvier 2023 – Ils couronnent chaque saison les athlètes polynésiens qui ont marqué l'année de leur empreinte. Les Trophées du sport seront de retour le mardi 20 février au grand théâtre de la Maison de la culture. L'occasion pour l'organisation de fêter dignement sa 10e édition.



Si la Polynésie a ses champions, les occasions de les mettre en avant se font rares. Un triste constat quand on connaît la place que prennent ces athlètes dans le cœur des Polynésiens. Véritables ambassadeurs du Fenua à travers le monde, ces derniers portent les couleurs de la Polynésie à bras le corps aux quatre coins du globe : une fierté populaire apparente que les Trophées du sport ont décidé de souligner. “Nos champions sont les influenceurs positifs de notre société et ils méritent d'être mis à l'honneur”, estime Simoné Forges Davanzati, à la tête de l'organisation des Trophées du sport. “La pratique du sport est bonne pour la santé, pour les jeunes et les moins jeunes, elle permet de lutter contre les maux de notre société que sont les addictions et les problèmes qui en découlent. Promouvoir le sport et ses valeurs en mettant en avant nos sportifs, c'est agir positivement sur la société”, poursuit-il.



Le monde sportif à l'honneur



Les Trophées du sport comptent au total 20 récompenses, dont 19 sont attribuées par un jury composé uniquement de journalistes sportifs, ce qui laisse le dernier prix, mais pas des moindres, au vote du public. Parmi ces catégories, on retrouve les traditionnelles récompenses individuelles des tū'aro mā'ohi, de l'handisport, de la “légende du sport”, des sports extrêmes, du sport santé, des espoirs et des athlètes de l'année homme et femme, mais aussi de l'arbitre, de l'entraîneur et de l'événement de l'année. Et parce qu'une 10e édition incite à la nouveauté, l'organisation, en partenariat avec la Délégation pour la prévention et de la délinquance de la jeunesse (DPDJ) et avec le soutien du ministère des Sports, a décidé d'ajouter les prix jeunesse, bénévole et spécial DPDJ, pour toujours plus de représentativité.



Des choix difficiles



En revanche, fini les titres de “meilleur” athlète, ou équipe, etc. Et l'organisation s'explique : “Nous avons volontairement supprimé le ‘meilleur’, ce concours n'étant pas là pour désigner les ‘meilleurs’ mais pour promouvoir le sport en général de manière ludique. Ce qui ne veut pas dire que l'exercice est pris à la légère, bien au contraire, le jury s'est efforcé de faire ses choix de la manière la plus sérieuse, la plus juste et la plus cohérente possible par rapport aux critères de l'événement.”



Un exercice que l'organisation reconnaît être difficile puisqu'il s'agit de “comparer des disciplines qui, par définition, sont incomparables. Il y a une quarantaine de sports éligibles, individuels et par équipe, où l'on retrouve à la fois des professionnels et des amateurs. C'est délicat. En tout cas, la tendance a toujours été d'aller vers le renouvellement des profils afin de ne pas retrouver systématiquement les mêmes candidats chaque année”, assure-t-elle. Pour autant, un athlète, ou une équipe, peut prétendre à être re-sélectionné dans une certaine mesure : “Un athlète ayant été nominé il y a deux ans doit absolument avoir fait mieux, voire beaucoup mieux que sa dernière nomination pour être choisi. Cela permet de libérer des places tout en permettant à ceux qui reviennent de justifier d'une certaine légitimité.”



Une soirée d'exception



Pour sa 10e édition, l'organisation invite le public, sportif ou non, à se joindre à la fête le mardi 20 février au Grand théâtre de la Maison de la culture. Une soirée de gala d'1h40, retransmise en direct à la télévision sur Polynésie La 1ère, et rythmée par des prestations de All in One, Dhaysie Testevuide, Tahiti Pole Art, etc. Un jeu SMS, en partenariat avec Tahiti KDO, permettra aux votants d'élire leur sportif préféré et de prétendre au gros lot, soit un SUV Qashqai d'une valeur de 4 690 000 francs. L'événement est gratuit et ouvert à tous de 19h30 à 21h30.