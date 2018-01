Les Trophées du Sport 2018, c’est parti !

Un concours pour nos sportifs polynésiens



Le « Tahiti Infos ATN Challenge » a été initié en 2015 par Tahiti Infos en partenariat avec Air Tahiti Nui. Dès la deuxième édition, en 2016, Polynésie 1e devient également partenaire. En 2017, le Pays apporte une contribution financière qui fait entrer le concours dans une autre dimension : « Les trophées du Sport » sont nés et sont diffusés en direct sur Polynésie 1e. En 2018, pour la quatrième édition, la Pacifique des Jeux devient également un des partenaires privilégiés.



Le concours vise à récompenser les athlètes qui se sont illustrés dans leurs disciplines respectives lors de l’année écoulée selon des critères prédéfinis. La remise des Trophées se déroulera au Grand Théâtre de la Maison de la Culture le 15 février prochain, la cérémonie sera diffusée en direct TV, radio et internet sur Polynésie 1e et en live blog sur Tahiti Infos.



D’année en année, les critères de sélection sont peaufinés. Si au départ certaines nominations étaient faites en fonction de la popularité d’un athlète, parfois hors des circuits de compétitions reconnus, depuis 2017 un virage a été entrepris visant à mettre en valeur la performance en compétition, une tendance qui s’est accentuée en 2018 pour mettre à l’honneur le haut niveau de performance.



Des prix mais aussi des lots à gagner



Le sportif de l’année sera désigné par le vote du public exprimé par voie de bulletin à découper dans Tahiti Infos (pas de photocopies) et par voie de SMS avec Polynésie 1e en composant le 7575. Le cumul des deux résultats désignera le vainqueur. Un tirage au sort sera effectué parmi les votants et permettra de gagner des billets d’avion offerts par Air Tahiti Nui. Les gagnants des autres catégories seront désignés par le jury.



Pas deux années d’affilée : Un athlète présent dans la liste des 18 ne pourra pas être nominé l’année suivante. Le gagnant d’une catégorie reste associé au concours l’année suivante en devenant parrain ou marraine de la catégorie. Les parrains et marraines 2018 (gagnants 2017) sont : Michel Bourez, Dany Gérard, Hinatea Bernadino, Billy Besson, Teura Tupaia, Vahine Fierro.



Un changement cette année, le public élira désormais un « sportif de l’année » et non un podium de trois sportifs. Quatre « Prix Spéciaux » seront également remis par les partenaires. SB