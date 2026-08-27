

Les Toa Aito vice-champion d’Océanie

Tahiti le 13 septembre 2026. La Nouvelle-Zélande a décroché son dixième titre au Championnat U-19 Masculin de l'OFC en battant Tahiti 2-0 au siège de la fédération samoane de football à Apia. Les Junior All Whites ont toutefois dû s'employer pour récupérer le trophée, ne trouvant la faille que peu avant la mi-temps avant de sceller leur victoire grâce à un but de Harley Hill en fin de match.



C'était bien loin de la victoire 8-0 que la Nouvelle-Zélande avait empochée lorsque les deux nations s'étaient rencontrées 12 jours plus tôt en phase à élimination directe, et la confrontation s'est avérée bien plus disputée entre les deux représentants de l'OFC pour la prochaine Coupe du Monde U-20 de la FIFA.



Tahiti a résisté aux assauts néo-zélandais pendant la quasi-totalité de la première mi-temps, malgré la perte sur blessure de Bradley Ruiz dès l'entame — l'un des trois joueurs de l'effectif possédant de l'expérience en OFC Pro League avec Tahiti United.



Alors qu'il semblait que les Tahitiens parviendraient à préserver leur cage inviolée jusqu'à la pause, le destin a basculé. Dejaun Naidoo a expédié un centre rasant et menaçant dans la surface, que le défenseur Malo Dieugard a malencontreusement poussé au fond de ses propres filets sous la pression de Victor Barbosa.



Oscar Grosso a manqué deux belles occasions coup sur coup pour creuser l'écart en seconde période, forçant le gardien Nihuau Firiapu à réaliser des arrêts successifs, tandis que Keahinui Brown a frôlé l'égalisation pour Tahiti avec une frappe lointaine qui est passée à quelques centimètres de la lucarne gauche.



Le remplaçant Harley Hill a fini par inscrire le but du break pour la Nouvelle-Zélande à la 79e minute, rejoignant ainsi le capitaine des Îles Salomon, Jayroll Patty, en tête du classement du Soulier d'Or avec son cinquième but du tournoi et le deuxième de l'après-midi pour les Néo-Zélandais.



Il a failli s'emparer seul du Soulier d'Or, voyant d'abord un but refusé pour hors-jeu, avant de rater un penalty en fin de rencontre, arrêté par Firiapu.



Ces deux buts ont toutefois suffi aux Kiwis pour conserver le titre pour la cinquième édition consécutive, et l'attention se tourne désormais rapidement vers la Coupe du Monde U-20 de la FIFA 2027™, prochaine étape pour la Nouvelle-Zélande comme pour Tahiti.



Plus tôt dans la journée, les Îles Salomon ont décroché la médaille de bronze en battant la Nouvelle-Calédonie 1-0 lors du match pour la troisième place.



Seltia Blake a inscrit l'unique but de la rencontre à la 73e minute, servi en retrait dans la surface par l'homme du match, Michael Horikura.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Dimanche 13 Septembre 2026 à 19:42 | Lu 387 fois



