Les Toa Aito vers les demi-finales des éliminatoires au Qatar

Tahiti, le 19 mars 2022 - Dans un communiqué diffusé, ce samedi, l'OFC a annoncé le retrait du Vanuatu des éliminatoires de la Coupe du monde de football, au Qatar, en raison de nombreux joueurs toujours positifs au Covid-19. L'effectif des Îles Cook est aussi sérieusement touché par des cas de Coronavirus et ne jouera pas, dimanche, face aux Toa Aito. Des forfaits qui devraient envoyer directement la sélection tahitienne vers les demi-finales du tournoi.



Nouveau rebondissement au Qatar où se déroule depuis ce jeudi les éliminatoires de la Coupe du monde de football de la zone Océanie. Dans un communiqué diffusé, ce samedi, l'OFC a annoncé le retrait de la compétition du Vanuatu qui compte encore trop de joueurs positifs au Covid-19. "La grande majorité de son effectif étant touché par le Covid-19, le Vanuatu a informé la Fifa qu'elle se retirait du tournoi", indique la confédération océanienne dans son communiqué.



Rappelons que le Vanuatu devait affronter, jeudi, les Toa Aito pour leur entrée en lice dans la compétition. La sélection tahitienne qui devait ensuite retrouver, ce dimanche, les Îles Cook pour leur deuxième match dans le groupe A. Cependant l'effectif des Îles Cook est aussi très durement touché par l'épidémie de Coronavirus. L'OFC a par conséquent décider d'annuler la rencontre prévue ce dimanche.



Des forfaits qui devraient profiter à la sélection tahitienne, emmenée par Samuel Garcia, qui devrait logiquement se qualifiée pour les demi-finales du tournoi, même si l'OFC n'a pas encore annoncé officiellement les victoires sur tapis vert des Toa Aito face au Vanuatu et aux Îles Cook. Le seul enjeu du groupe A restera donc de déterminer qui de Tahiti ou des Îles Salomon terminera premier de la poule. Les deux sélections s'affronteront le 24 mars. L'occasion pour les coéquipiers de Raimana Li Fung Kuee de pouvoir enfin entrer dans la compétition et de retrouver du rythme avant d'aborder les demi-finales.



Car dans le groupe B, vendredi, la surprise est venue de Fidji qui a dominé la Nouvelle-Calédonie sur le score de 2-1. Dans l'autre rencontre du groupe, la Nouvelle-Zélande a leu du mal à se défaire de la Papouasie Nouvelle-Guinée (1-0).



An update on the COVID-19 positive cases impacting teams in Group A of the FIFA World Cup Qatar 2022™ Oceania Qualifiers. https://t.co/CUrpLrr89j

— OFC Oceania Football (@OFCfootball) March 19, 2022

Nouveau rebondissement au Qatar où se déroule depuis ce jeudi les éliminatoires de la Coupe du monde de football de la zone Océanie. Dans un communiqué diffusé, ce samedi, l'OFC a annoncé le retrait de la compétition du Vanuatu qui compte encore trop de joueurs positifs au Covid-19. "La grande majorité de son effectif étant touché par le Covid-19, le Vanuatu a informé la Fifa qu'elle se retirait du tournoi", indique la confédération océanienne dans son communiqué.Rappelons que le Vanuatu devait affronter, jeudi, les Toa Aito pour leur entrée en lice dans la compétition. La sélection tahitienne qui devait ensuite retrouver, ce dimanche, les Îles Cook pour leur deuxième match dans le groupe A. Cependant l'effectif des Îles Cook est aussi très durement touché par l'épidémie de Coronavirus. L'OFC a par conséquent décider d'annuler la rencontre prévue ce dimanche.Des forfaits qui devraient profiter à la sélection tahitienne, emmenée par Samuel Garcia, qui devrait logiquement se qualifiée pour les demi-finales du tournoi, même si l'OFC n'a pas encore annoncé officiellement les victoires sur tapis vert des Toa Aito face au Vanuatu et aux Îles Cook. Le seul enjeu du groupe A restera donc de déterminer qui de Tahiti ou des Îles Salomon terminera premier de la poule. Les deux sélections s'affronteront le 24 mars. L'occasion pour les coéquipiers de Raimana Li Fung Kuee de pouvoir enfin entrer dans la compétition et de retrouver du rythme avant d'aborder les demi-finales.Car dans le groupe B, vendredi, la surprise est venue de Fidji qui a dominé la Nouvelle-Calédonie sur le score de 2-1. Dans l'autre rencontre du groupe, la Nouvelle-Zélande a leu du mal à se défaire de la Papouasie Nouvelle-Guinée (1-0).

Rédigé par Désiré Teivao le Samedi 19 Mars 2022 à 08:56 | Lu 76 fois