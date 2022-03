Les Toa Aito stoppés par la Nouvelle-Zélande au Qatar

Tahiti, le 27 mars 2022 – Après avoir résisté pendant plus d'une heure, les Toa Aito ont craqué à la 70e minute face à la Nouvelle-Zélande, ce dimanche au Qatar, en demi-finale des éliminatoires de la Coupe du monde de football. Liberato Cacace a offert la qualification aux Kiwis qui retrouveront en finale, mercredi prochain, les Îles Salomon.



Trois jours après leur entrée en lice compliquée face aux Îles Salomon, les Toa Aito avaient rendez-vous, ce dimanche au Qatar, avec la Nouvelle-Zélande en demi-finale des éliminatoires de la Coupe du monde de football. Avec des joueurs évoluant dans les championnats européens, les Kiwis étaient évidemment les grandissimes favoris de la rencontre et de ces éliminatoires en général. Pourtant pendant plus d'une heure, Samuel Garcia et ses hommes ont fait douter le géant avant de craquer à vingt minutes de la fin du temps réglementaire, sur un énième assaut conclu par le joueur d'Empoli, Liberato Cacace (1-0).

Des Toa Aito solidaires et appliqués Comme attendu les joueurs néo-zélandais ont monopolisé le ballon. Quasiment 70% de possession sur l'ensemble de la rencontre et 16 tirs sur les cages gardées par Teave Teamotuaitau. Une supériorité technique que les partenaires de Teaonui Tehau ont compensé avec beaucoup de solidarité et d'application sur les phases défensives. Les premières grosses frayeurs sur le but tahitien sont intervenues à la demi-heure de jeu. D'abord Matthew Garbett sur une tête non cadrée, puis Joe Bell sur une frappe lointaine et par deux fois Callum McCowatt n'ont pas connu de réussite. Alors que l'on promettait une humiliation aux Toa Aito, à la pause le score était toujours nul et vierge.



Au retour des vestiaires, les Tahitiens allaient de nouveau subir les attaques incessantes des Kiwis. Et puis à force de plier, la sélection tahitienne a logiquement rompu à la 70e minute. Liberato Cacarace a profité d'un ballon mal dégagé par la défense rouge et blanche pour, enfin, faire trembler les filets (1-0, 70e). Le plus dur était fait pour la Nouvelle-Zélande qui n'avait plus qu'à tranquillement gérer la fin de match. Les quelques incursions timide des Toa Aito dans le camp adverse n'a rien changé au score finale et au résultat de la rencontre qui a donc vu la victoire, logique, des joueurs de Aotearoa, mettant fin au rêve de Coupe du monde de la sélection de Samuel Garcia.

Les Îles Salomon dominent la Papouasie Nouvelle-Guinée Dans l'autre demi-finale, les Îles Salomon et la Papouasie Nouvelle-Guinée ont offert une partie rythmée et pas moins de cinq buts. Et dans cette rencontre il faisait bon de s'appeler Alvin ou Alwin, selon l’orthographe que l'on préfère. En effet Alwin Komolong a ouvert la marque pour les Papous avant la demi-heure de jeu (1-0, 26e). Dans la foulée Alvin Hou a remis les Salomonais dans le match (1-1, 33e). Puis en deuxième période, ce même Alvin Hou a donné l'avantage aux Îles Salomon (2-1, 65e) avant que Raphael Lea'i, bourreau des Tahitiens, ne viennent faire le break pour son équipe (3-1, 71e).



Si les Papous ont inscrit un dernier but en fin de rencontre par Ati Kepo (3-2, 88e) ils s'inclinent donc face aux Îles Salomon qui retrouveront, mercredi, la Nouvelle-Zélande en finale des éliminatoires. Rappelons que le vainqueur gagnera le droit de disputer un barrage continental, en juin prochain, face à une sélection de la Concacaf (Amérique du nord et central).

Rédigé par Désiré Teivao le Dimanche 27 Mars 2022