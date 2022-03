Les Toa Aito s'inclinent face aux Îles Salomon pour leur entrée en lice au Qatar

Tahiti, le 24 mars 2022 – Pour leur entrée en lice dans les éliminatoires de la Coupe du monde de football, au Qatar, les Toa Aito se sont inclinés, ce jeudi, face aux Îles Salomon sur le score de 3-1 avec un triplé de Rafael Lea'i. Alvin Tehau a été le buteur côté tahitien. Suite à cette défaite les Toa Aito terminent donc deuxième du groupe A et devraient retrouver, dimanche, la Nouvelle-Zélande en demi-finale.



Plus d'infos à venir...



FULLTIME | What a win for the Solomon Islands! They go top of Group A in the #OceaniaQualifiers 🇸🇧 pic.twitter.com/Qjli74OXsh

— OFC Oceania Football (@OFCfootball) March 24, 2022 Plus d'infos à venir...

Rédigé par Désiré Teivao le Jeudi 24 Mars 2022 à 06:06 | Lu 78 fois