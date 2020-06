Les Toa Aito prennent de l'avance

échéances cruciales. "On va profiter de ces rassemblements pour travailler sur notre projet de jeu. On a quasiment un mois et demi pour vraiment apprendre à se connaitre. Dans le même temps, on va tâcher de remettre en route tous les gars. Certains ont déjà repris l'entraînement, mais pour d'autre c'est la reprise", explique Samuel Garcia.



Pour l'alchimie qu'il souhaite créer au sein de son groupe, le sélectionneur des Toa Aito, qui est également entraîneur de l'AS Vénus, s'appuiera certainement sur les dix joueurs (sur 30) issus de son club de Mahina. Les cadres de l'équipe sont tous présents à l'image de Teonui Tehau, Tamatoa Tetauira, de Marama Amau ou encore Kevin Barbe. Le milieu de terrain Yann Pennequin Lebras les rejoint également pour la première fois en sélection.



Le reste du groupe est issu des clubs de l'AS Dragon, de l'AS Manu Ura, de l'AS TAC, de l'AS Tiare Tahiti ou encore sont des joueurs évoluant en métropole comme Terai Bremond, milieu de terrain du Toulouse FC. Pour l'AS Pirae, leader de Ligue 1 avant l'arrêt du championnat et sacré champion cette saison, seuls trois joueurs participent à ce stage.



"Ils savent pour la plupart comment j'aime jouer, qu'est-ce-que j'attends d'eux et comment j'évolue tactiquement. Par exemple, dans quelles conditions on va jouer « bloc haut », ou dans quelles conditions on va jouer « bloc bas ». On va travailler également sur nos coups de pieds arrêtés. Ces sept semaines de stage vont nous permettre de gagner du temps, comme je l'ai dit, sur notre projet de jeu et d'intégrer les jeunes à l'équipe", indique Samuel Garcia.



Du côté des joueurs retenus, ce stage de préparation tombe à pic après quasiment trois mois d'arrêt. Même si depuis trois semaines les joueurs de Vénus ont repris les entraînements. "On organisait aussi, tous les vendredis dans notre stade de Mahina, des matchs contre des joueurs de toutes les équipes de Tahiti. Évidemment, tous les joueurs et même moi en tant qu'entraîneur, on avait hâte de retrouver le ballon et le terrain", se réjouit le sélectionneur des Toa Aito.



"Reprendre les entraînements avec les copains, c'est super. Cela fait trois mois que l'on attend ça. On a de grosses échéances à préparer et ce stage va nous permettre de prendre de l'avance sur les autres équipes", poursuit le capitaine de l'équipe, Teonui Tehau.



Prendre de l'avance sur nos rivaux calédoniens ou néo-zélandais ne serait évidemment pas de trop pour nos Toa Aito.